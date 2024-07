video suggerito

Tra Fontana di Trevi e Pantheon rimossi 700 chili di lucchetti dei turisti innamorati La polizia locale di Roma Capitale con un intervento che si inserisce tra le misure volte a ripristinare il decoro urbano ha rimosso ben 700 chili di lucchetti tra Fontana di Trevi e Pantheon messi dai turisti innamorati.

A cura di Alessia Rabbai

I lucchetti tolti dalla polizia locale di Roma Capitale

Sono la speranza degli innamorati, che fiduciosi, li assicurano su balaustre e lampioni delle città. A Roma di lucchetti dell'amore ce ne sono migliaia, sparsi tra il centro storico e la periferia, da Ponte Milvio a Magliana, passando per il centro storico, per strade piazze, rive di laghetti e sponde di fiume. Mercoledì 17 luglio la polizia locale di Roma Capitale, con un intervento che si inserisce tra le misure volte a ripristinare il decoro urbano, ha rimosso ben 700 chili di lucchetti tra Fontana di Trevi e Pantheon.

Quelle del centro storico sono le strade e le piazze più gettonate, scelte dalle coppie di turisti italiani e internazionali per lasciare nella "Città Eterna" uno dei simboli del proprio amore, con la promessa, chissà, di tornare in città, magari una volta sposati o raggiunti degli obiettivi insieme. E le chiavi di quei lucchietti una volta chiusi nessuno sa dove sono, la maggior parte delle volte, per scaramanzia o buon auspicio, vengono lanciate via. L'ultimo intervento simile a Roma raccontato da Fanpage.it è stato ad aprile scorso.

Gli agenti del I Gruppo Centro Storico, dopo diversi sopralluoghi per capire quale fosse la situazione nell'area del centro storico, hanno fatto un intervento pianificato e hanno rimosso una grande qualntità di lucchetti. Erano chiusi intorno a vari elementi di arredo urbano, come ad esempio catene, decorazioni in ferro e lampioni stradali.

Le operazioni sono state coordinate dalla polizia locale, con l’aiuto di Ama e dell’Ufficio Tecnico del I Municipio e hanno portato alla rimozione anche di altri rifiuti ingombranti. Terminate le attività gli elementi di arredo urbano sono stati sistemati com'erano all'inizio e l'area circostante all'intervento pulita. Tutti i lucchetti tolti sono stati consegnati al personale Ama, che si è occupata delle successive operazioni di smaltimento.