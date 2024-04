Lucchetti dell’amore rimossi a Fontana di Trevi, delusi centinaia di fidanzati in tutto il mondo

video suggerito

A cura di Alessia Rabbai

I lucchetti rimossi dai vigili urbani a Fontana di trevi

Li avevano agganciati centinaia di coppie in visita a Roma provenienti da tutto il mondo. Impossibili da aprire, con la chiave nascosta o lanciata chissà dove, racchiudevano i sogni di tanti. Riportavano le loro iniziali e la data di fidanzamento o di matrimonio. Un simbolo d'acciaio, che ne sugellava l'unione, lasciato lì nella Città Eterna, con la promessa di stare insieme per sempre e di tornare in Italia.

Era questa la speranza dei turisti internazionali, ma anche di tante coppie romane e italiane di ogni età, che avevano lasciato i lucchetti dell'amore a Fontana di Trevi. Lucchetti che oggi sono stati rimossi. Sono infatti diversi iluoghi romantici romani in cui le coppie amano lasciare i lucchetti, specialmente dove si trovano delle catene alle quali aggrapparli, come ad esempio, oltre a Fontana di Trevi, Ponte Milvio, Giardino degli Aranci e Terrazza del Pincio.

I lucchetti rischiavano di danneggiare la Madonnella votiva

I lucchetti dell'amore però nella mattinata di venerdì 12 aprile sono stati rimossi dagli agenti della polizia locale di Roma Capitale, per ripristinare l'ordine e il decoro in città. La rimozione dei lucchetti è stata necessaria perché, essendo numerosi, pesavano sugli ornamenti in ferro della Madonnella votiva di Piazza di Trevi, all'angolo con via del Lavatore. Il personale tecnico specializzato ha evitato che danneggiassero la struttura alla quale erano fissati.

Rimosse anche bici, catene e sedie a Fontana di Trevi

A partire da via delle Muratte, via Santa Maria in via e via Marco Minghetti gli agenti del I Gruppo Centro Storico e il personale Ama hanno tolto sedie metalliche fissate a pali, transenne, cassette e singole catene pronte ad essere utilizzate, biciclette abbandonate, oltre a duecento lucchetti. Concluso l'intervento, i rifiuti e il materiale rimossi, compresi i cosiddetti lucchetti dell'amore, sono stati smaltiti con i mezzi Ama. Con la delusione di centinaia di innamorati.