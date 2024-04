video suggerito

Meloni sulla borseggiatrice incinta picchiata a Roma: “Ora basta, fermeremo furti in metro” La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sulla vicenda della borseggiatrice picchiata perché non faceva abbastanza guadagni: “Il Governo ha avuto il coraggio di intervenire sul fenomeno del borseggio, sul quale altri hanno chiuso gli occhi, con le misure anti borseggio contenute nel Pacchetto Sicurezza”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Enrico Tata

9 CONDIVISIONI condividi chiudi

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha commentato la notizia della borseggiatrice picchiata dai suoi sfruttatori per lo scarso bottino racimolato: "L'ennesimo episodio inaccettabile che dimostra l'importanza di contrastare con determinazione il borseggio e l'accattonaggio forzato, fenomeni che colpiscono non solo le vittime dirette, ma anche coloro che, in alcuni casi, sono costretti a praticarli".

E ancora, ha aggiunto Meloni: "Il Governo ha avuto il coraggio di intervenire su questo fenomeno, sul quale altri hanno chiuso gli occhi, con le misure anti borseggio contenute nel Pacchetto Sicurezza, attualmente al vaglio del Parlamento. Continueremo a implementare questo lavoro per fermare il racket del borseggio e proteggere la sicurezza di tutti i cittadini, specialmente nelle stazioni, nelle metropolitane e in tutte le zone sensibili della nostra Nazione".

Meloni si riferisce alla vicenda della borseggiatrice incinta lasciata agonizzante a terra in un vagone della metropolitana di Roma. Il fatto è avvenuto venerdì 5 aprile alla stazione Termini della Capitale. Tre persone si sono scagliate contro la donna e l'hanno presa a calci per poi abbandonarla al centro del treno. "Devi portare più guadagni, non va bene così", le avrebbero detto i suoi aguzzini prima di iniziare il pestaggio sotto gli occhi increduli dei passeggeri.

Dopo l'aggressione, la signora è stata soccorsa e ricoverata. Il suo bimbo è stato fatto nascere con un parto cesareo d'urgenza, anche se la donna era ancora all'ottavo mese di gravidanza. Sembra che le condizioni del neonato siano buone.

Dalle prime informazioni, sembrerebbe che i tre che hanno aggredito la borseggiatrice siano rom residenti nel campo di Castel Romano. La vittima, ora sotto protezione in ospedale, li conoscerebbe da diverso tempo. Sarebbe stata aggredita perché non avrebbe portato abbastanza guadagni dai borseggi in metro: "Devi portare più guadagni, non va bene così", avrebbero detto gli aggressori prima del pestaggio.

Non è in pericolo di vita, ma nelle prossime ore sarà sottoposta a un delicato intervento maxillo facciale per le ferite riportate in seguito all'aggressione subita. Anche il piccolo resta sotto stretta osservanza medica in ospedale.