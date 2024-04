video suggerito

Donna incinta picchiata da tre uomini nella metro di Roma: fatto nascere d’urgenza il bambino I medici del Policlinico Umberto I di Roma hanno fatto nascere con un cesareo d’urgenza il bambino della donna picchiata all’interno della metro di Roma. Gli aggressori sono ancora ricercati. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it



È stato fatto nascere con un parto cesareo d'urgenza il bambino della donna picchiata nel pomeriggio di venerdì all'interno della metro B di Roma. A riportarlo è Il Corriere della Sera. Ricoverata al Policlinico Umberto I di Roma in seguito al violento pestaggio a opera di alcuni borseggiatori, i medici hanno deciso di far nascere il piccolo nella notte anche se la donna era ancora all'ottavo mese di gravidanza. Sembra che il piccolo stia bene, anche se è ancora tenuto sotto osservazione.

Le immagini del violento pestaggio sono state pubblicate dalla pagina Welcome to Favelas e sono diventate immediatamente virali. Nel video si vedono tre persone prenderla a calci e pugni mentre lei è a terra, col volto coperto di sangue. Dopo averla picchiata, i tre sono fuggiti, anche se avrebbero le ore contate. Gli agenti del commissariato Viminale hanno esaminato il filmato, dove si vedono i volti, e stanno raccogliendo elementi per procedere all'arresto. Dalle prime informazioni, sembrerebbe che i tre siano residenti nel campo rom di Castel Romano. La vittima, ora sotto protezione in ospedale, li conoscerebbe già da tempo.

"Devi portare più guadagni, non va bene così", avrebbero detto gli aggressori alla donna, prima di cominciare a pestarla. Calci e pugni da almeno tre persone, mentre altre due ragazze che si trovavano insieme a loro coprono la scena. Poi l'arrivo della polizia, e la fuga dei tre, che hanno fatto perdere le loro tracce, anche se sembra ancora per poco.

Nei prossimi giorni la donna sarà sottoposta a un delicato intervento maxillo facciale per le ferite al volto riportate nel pestaggio. Non è in pericolo di vita, ma le sue condizioni rimangono molto serie, e per questo lei e il suo bambino sono tenuti sotto stretta osservazione dai medici.