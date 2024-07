video suggerito

Scialle ebraico gettato in terra a Porta Portese per farlo calpestare dai passanti: indaga la Digos Una donna ha dichiarato di aver visto degli uomini gettare uno scialle ebraico in terra come gesto di disprezzo per farlo calpestare. Indaga la Digos di Roma.

A cura di Natascia Grbic

Immagine di repertorio

Al mercato di Porta Portese un talled (lo scialle usato dagli uomini durante la preghiera ebraica, ndr) sarebbe stato buttato in terra per essere calpestato e – in questo modo – oltraggiato. Sul caso, riportato da la Repubblica, indaga la Digos di Roma. Secondo quanto riportato dal quotidiano, lo scialle sarebbe stato gettato appositamente sull'asfalto nei pressi di piazza Ippolito Nievo. Quando gli agenti della Polizia sono arrivati sul posto però, non hanno trovato nessuno. Del talled nessuna traccia, e nemmeno delle persone che lo avrebbero gettato in terra. Accertamenti sono adesso in corso da parte degli agenti della Digos, che nelle prossime ore visioneranno le telecamere di sorveglianza presenti nella zona per vedere cosa è accaduto.

"Con mia figlia stavo passeggiando a Porta Portese, quando ho visto il panno in terra – ha dichiarato la donna a la Repubblica – All’inizio non l’ho riconosciuto, ma è stato solo un attimo. Quando ho capito che si trattava del talled forse mi sono irrigidita. Ho deciso di non passare per quei banchi per non calpestarlo. Ma ero l’unica". Secondo la signora, in quel momento molte persone senza saperlo ci sono passate sopra. "Volevamo riprendere tutto con lo smartphone ma ci tenevano d’occhio. Ormai eravamo controllate. Quindi non ci siamo riuscite. In quel momento, purtroppo, non stavano passando degli agenti".

Quando gli agenti sono arrivati sul posto, non hanno trovato nulla. Anche delle persone che avrebbero compiuto il gesto non c'era nessuna traccia. Indagini sono in corso per verificare il racconto della donna, soprattutto tramite la visione delle telecamere di sorveglianza.