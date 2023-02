Al centro di Roma ci sono 522 edicole sacre: cosa sono le ‘Madonnelle’ e dove di trovano Passeggiando per il centro storico di Roma si possono notare le edicole sacre. Ce ne sono 522 e vengono comunemente chiamate ‘Madonnelle’: ecco dove si trovano.

A cura di Alessia Rabbai

Edicola Mariana in piazza dell’Orologio angolo via del Governo Vecchio

Nei rioni del centro storico di Roma ci sono ben 522 edicole sacre. Chiamate comunemente ‘Madonnelle' ed espressione della religiosità popolare, si tratta di piccoli spazi appunto sacri, che sono a metà tra opera d'arte ed elemento d'arredo urbano. Rappresentano immagini religiose che vanno dalla Madonna ai Santi e possono essere affreschi, marmi, legni, tele e molto altro. Sono collocate sulle porte delle mura o all'altezza degli incroci e il loro significato è quello di protezione. Come si legge sul sito della Sovrintendenza capitolina ai Beni Culturali la maggior parte delle edicole sacre che si possono ammirare per le strade di Roma risale all'arco temporale compreso tra i secoli XVII e XVIII, a realizzare alcune di esse sono stati artisti come Sangallo e Perin del Vaga, Bicchierari, Berrettoni e Moderati. Tra le più famose ci sono l'edicola con la figura di San Pietro sul prospetto di porta San Paolo, l'edicola in Piazza dell'Orologio angolo via del Governo Vecchio, la Madonna con Bambino e San Filippo Neri in via del Pellegrino.

Madonna con Bambino e San Filippo Neri in via del Pellegrino

L'elenco di tutte le edicole sacre nel centro storico di Roma

Ecco un elenco con le edicole sacre che si trovano in alcuni rioni del centro storico di Roma, ma ce ne sono in tutti i quartieri della città, da Nord a Sud. A pubblicare l'elenco completo il sito Rerum Romanarum.

Rione Monti

Vergine col Bambino in via Baccina

Edicola di Cristo in Via del Cardello

Madonna col Bambino in via Frangipane

Madonna col Bambino tra via San Vitale e via delle Quattro Fontane

Edicola di San Salvatore alla Suburra

Edicola dell'Annunciazione in via Urbana

Rione Trevi

Madonna del Rosario tra via dell'Umiltà e via dell'Archetto

Edicola Mariana di Piazza Barberini angolo via di San Basilio

Croce di via dei Lucchesi

Regina Apostolorum in Piazza dell'Oratorio

Edicola della Madonna del Buon Consiglio in via della Pilotta

Edicola Mariana di Piazza Barberini angolo via di San Basilio

Madonna col Bambino di Via San Nicola da Tolentino

Madonna del Divino Amore in via dell'Umiltà

Madonna del Rosario in via dell'Umiltà angolo via dell'Archetto

Rione Colonna

Edicola Mariana di via del Bufalo

Rione Campo Marzio

Edicola Mariana di Via dell'Arancio angolo Via del Leoncino

Edicola Sacra di Via Belsiana

Edicola Mariana di Via Bocca di Leone angolo Vicolo del Lupo

Edicola Mariana di Via Gregoriana angolo Via Capo Le Case

Madonna col Bambino in Via delle Colonnette

Edicola Mariana di Via Gregoriana angolo Via Capo Le Case

Edicola Mariana di Via dell'Arancio angolo Via del Leoncino

Edicola Mariana di Via Bocca di Leone angolo Vicolo del Lupo

Edicola Mariana di Via Margutta

Madonna del Divino Amore in Piazza di San Lorenzo in Lucina

Madonna col Bambino di Via San Sebastianello

Rione Ponte

Edicola del Redentore e della Madonna con i Santi Filippo Neri e Nicola

Edicola Sacra di Via del Cancello

Edicola Sacra di Vicolo del Cefalo

Via dei Coronari

Vergine delle Grazie con Bambino in via Giulia

Edicola della Madonna col Bambino con i Santi Pietro e Paolo in via dell'Orso

Madonna col Bambino di via della Pace

Madonna del Buon Consiglio di via della Pace

Rione Regola

Edicola Mariana di Via dei Cappellari

Madonna col Bambino in Piazza Farnese

Pietà in Piazza del Monte di Pietà

Madonna col Bambino in via dei Pettinari

Madonna del Divino Amore in via dei Pettinari Vicolo dei Venti

Edicola Sacra della Madonna col Bambino, Sant'Antonio Abate e Santo

Rione Sant'Eustachio

Edicola Mariana in Largo Toniolo angolo Via del Pozzo delle Cornacchie

Rione Pigna

Edicola Sacra della Madonna del Rosario in via dell'Arco della Ciambella

Madonna Addolorata in Piazza del Gesù

Madonna col Bambino in via del Gesù

Rione Campitelli

Madonna col Bambino di Via in Miranda

Via di San Bonaventura:- Madonna Addolorata

Rione Ripa

Edicola Mariana di Via Sant'Alberto Magno angolo via di Santa Sabina

Rione Trastevere

Madonna col Bambino in Via Anicia

Madonna col Bambino in Via dell'Arco di San Callisto

Madonna col Bambino e San Giovannino in Vicolo del Bologna

Madonna della Pietà in Vicolo del Cinque

Madonna col Bambino di Piazza San Cosimato angolo Via Natale Del Grande

Madonna Addolorata di Via Girolamo Induno

Madonna col Bambino in Via della Lungaretta

Edicola Sacra di Via di San Francesco a Ripa angolo Via Luciano Manara Via degli Orti d'Alibert

Madonna col Bambino in Via dei Panieri

Madonna col Bambino in Vicolo del Piede

Madonna Santissima di Cetrella

Beata Vergine Maria del Monte Carmelo

Edicola Sacra di via di San Francesco a Ripa angolo via Luciano Manara

Rione Borgo

Beata Vergine del Carmelo in Borgo Sant'Angelo angolo Vicolo del Campanile

Moscaico della Madonna col Bambino

Edicola Sacra dell'Immacolata Concezione

Rione Celio