Titolare di un b&b pestato e rapinato di notte da due uomini: rubati 7mila euro L’uomo ha aperto la porta di notte ai due rapinatori, pensando fossero clienti. È stato aggredito e rapinato di 7mila euro.

A cura di Natascia Grbic

Il titolare di un bed and breakfast in via Carlo Caneva è stato aggredito la scorsa notte da due uomini, che lo hanno immobilizzato, stordito con uno spray urticante e rapinato di 7mila euro. È accaduto a Roma, all'inizio di via Tiburtina, poco prima di via di Portonaccio. Sulla rapina indagano gli agenti della Polizia di Stato, che stanno cercando di rintracciare i due, fuggiti subito dopo aver messo a segno il colpo. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, potrebbe trattarsi di rapinatori che già in passato hanno effettuato rapine con questa modalità.

Il titolare del bed and breakfast ha raccontato alla polizia che i rapinatori hanno suonato al campanello verso le tre di notte. Pensando di trovarsi davanti due clienti che avevano dimenticato le chiavi, ha deciso di aprire. Ma appena aperta la porta è stato subito aggredito. "Non pensavo di trovarmi davanti a due rapinatori – le parole riportate dal quotidiano – invece nel giro di poco quei due sono diventati aggressivi. Mi hanno stretto con le mani il collo. Mi hanno immobilizzato. Poi hanno usato lo spray urticante che mi ha messo definitivamente nell'impossibilità di tentare una reazione. Ho avuto tanta paura". L'uomo non ha fortunatamente riportato ferite: medicato sul posto dal 118, ha rifiutato il trasporto in ospedale.

Ora le indagini sono in corso per identificare i due rapinatori. Il titolare del bed and breakfast non è riuscito a fornire agli agenti elementi utili per la loro cattura. A causa del forte spavento, infatti, non è riuscito a vederli bene in faccia. E, dato che hanno parlato molto poco, non ha saputo fornire indicazioni sulla loro nazionalità. In tutto i due hanno portato via 7mila euro, l'incasso presente nel bed and breakfast. Gli agenti stanno vagliando le telecamere di sorveglianza per provare a identificarli.