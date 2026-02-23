Tir si ribalta sulla Pontina, strada chiusa verso Roma: traffico in tilt e lunghe code

Incidente sulla statale 148 Pontina al km 41 ad Aprilia: un tir si è ribaltato bloccando la carreggiata verso Roma. Traffico deviato e disagi per i pendolari.

Il traffico sulla Ss 148 Pontina bloccata (foto da Facebook)

Mattinata complicata per chi percorre la strada statale 148 Pontina in direzione di Roma. A causa di un incidente avvenuto nelle prime ore della giornata, la circolazione è stata interrotta al chilometro 41,000, nel territorio comunale di Aprilia, in provincia di Latina.

A provocare il blocco è stato il ribaltamento di un tir. Il mezzo pesante si è rovesciato occupando la carreggiata con il rimorchio, che ha finito per ostruire completamente il tratto di strada. Secondo le prime informazioni, anche parte del carico trasportato si sarebbe riversata sull’asfalto, rendendo ancora più complesse le operazioni di rimozione.

Anas, con una nota, ha comunicato che il traffico in direzione Roma è stato deviato al chilometro 41,900, all’altezza di via del Tufetto. Una soluzione necessaria per consentire l’intervento dei mezzi di soccorso e garantire la messa in sicurezza dell’area.

Sul posto sono intervenuti il personale di Anas e le forze dell’ordine, impegnati nelle operazioni di gestione della viabilità e nella rimozione del mezzo incidentato. Le attività di ripristino richiederanno tempo, anche per consentire la pulizia della carreggiata e il recupero del carico disperso.

Al momento non è stato comunicato quando la circolazione potrà tornare regolare su uno dei principali collegamenti tra Roma e il sud della regione. La Pontina è infatti un’arteria percorsa quotidianamente da migliaia di automobilisti e lavoratori pendolari, e il blocco ha inevitabilmente causato rallentamenti e lunghe code lungo il tratto interessato e nelle strade limitrofe.