Tifosa organizza matrimonio a tema giallorosso: e dopo le nozze va allo stadio vestita da sposa Laura ha deciso di andare in viaggio di nozze in Albania, per provare a vedere la finale con il Feyenoord. Ma prima è corsa al Franchi vestita da sposa.

A cura di Natascia Grbic

"Faremo un breve viaggetto dopo la festa al ristorante. Dovremmo partire direttamente dal locale, la sera stessa del matrimonio, per andare a Firenze. Stare lì la domenica, fare una visita alla città e poi lunedì a vedere la partita. Io sarò presente con mio marito e mio figlio allo stadio, con l’abito da sposa addosso". A parlare, in un'intervista rilasciata al sito dell'As Roma, è Laura, tifosa sfegatata della squadra giallorossa che nemmeno al suo matrimonio è riuscita a stare lontana dalla squadra del cuore. E così, dopo aver fatto il pranzo di nozze, è partita alla volta di Firenze per andare allo stadio Franchi a vedere Fiorentina-Roma.

Anche il viaggio di nozze è stato organizzato in base al calendario della Roma. "Il viaggio di nozze vero e più lungo intendiamo farlo a Tirana, per andare a vedere la finale con il Feyenoord. Io con il lavoro mi sono organizzata per tempo, anche prima della partita di ritorno con il Leicester. Ho chiesto espressamente dal 20 al 26 maggio di ferie, per andare lì in Albania. Mi sono portata avanti…". Laura non ha però vinto il biglietto della partita a Tirana, e sperava in una sorte migliore. Ma la speranza è l'ultima è morire. "Sono contenta per chi è stato sorteggiato, ma un regalo potevate farmelo", ha scritto su Twitter, rivolgendosi al team.

Ovviamente anche il matrimonio è stato tema Roma. "I tavoli del ristorante saranno intitolati con i nomi dei giocatori della Roma – ha dichiarato nell'intervista – Da Totti a Giannini, passando per Pellegrini e Zaniolo. Ecco, per dire, i nomi dei campioni più recenti li abbiamo lasciati per i tavoli dei bambini. Dato che li conoscono meglio di altri fuoriclasse del passato. Poi, io entrerò con ‘Mai sola mai' di Marco Conidi e il bouquet di fiori sarà ovviamente giallorosso. Ma non poteva essere altrimenti: oltre ai parenti, ho invitato tantissimi amici dello stadio. Sarà bello, tutto molto romanista come deve essere".