Tiberio Timperi racconta: "Mi hanno provato a fare la truffa dello specchietto, ecco come comportarsi" Il giornalista e presentatore ha raccontato di come ha rischiato di rimanere vittima della truffa dello specchietto nelle strade di Roma, dando poi consigli su come riconoscere i due truffatori e su come comportarsi.

A cura di Redazione Roma

Anche il volto noto della televisione Tiberio Timperi ha rischiato di rimanere vittima della truffa dello specchietto nelle strade di Roma. Il giornalista e conduttore è stato coinvolto in uno dei grandi classici delle truffe di strada, in cui i malviventi si accostano al malcapitato per poi fingere di aver avuto lo specchietto rotto. A quel punto provano a estorcere una somma di denaro per "chiudere lì" la vicenda.

Timperi ha raccontato l'esperienza su Instagram: "Bonk. Il rumore sordo di un oggetto lanciato contro la fiancata della Honda che sto guidando. Roma, Via Flaminia direzione Tor di Quinto, altezza campi rugby. Accade nel primo pomeriggio. Sono in corsia di sorpasso. Al mio fianco una Mercedes classe A, argento metallizzato che ha appena scartato verso di me. Il conducente sta chiudendo il finestrino, evidentemente dopo aver lanciato l’oggetto".

Si accorge subito di quello che sta accadendo, e prova a riprendere con il telefonino, ma il malvivente "guida in maniera da non farmi vedere la targa". L'uomo fa segno al presentatore di fermarsi, ma lui continua a riprendere e poi se ne va, avendo capito che si trattava di una truffa.

Infine l'identikit dei truffatori: "È una coppia sulla cinquantina. Lui, paffuto con barba, carnagione olivastra e occhiali fumee. Lei, mora con la treccia". Tiberio Timperi va dai carabinieri e poi consiglia: "Avevo sempre sentito parlare di questa truffa. In base alla mia fresca esperienza vi consiglio di: a) non impanicarvi b) riprendere la scena se possibile c) non fermarsi, soprattutto se soli d) se si conosce la zona, dirigersi verso Polizia o Carabinieri".