Terribile ondata di calore domani a Roma: le temperature arrivano a 40 gradi Domani e dopodomani, 28 e 29 giugno, Roma è fra le città da bollino rosso per il caldo: le temperature raggiungono i 39 gradi su tutto il Lazio.

A cura di Beatrice Tominic

Arriva l'ennesima ondata di calore a Roma: il mese di giugno nella capitale si chiude con temperature che sfiorano i 40 gradi. Il ministero della Salute ha proclamato bollino rosso, cioè il livello di massima allerta, per la giornata di domani e dopodomani, martedì 28 e mercoledì 29 giugno a Roma e nelle altre province della regione. Le indicazioni del ministero, fornite su scala nazionale, servono per indicare il pericolo per la salute delle persone, su tutte le fasce di popolazione.

Allerta caldo a Roma

Come mostra il grafico, i prossimi due giorni la città di Roma raggiunge il picco di calore, sfiorando i 40 gradi e non scendendo sotto i 30 già alle ore 8 della mattina. Oltre a Roma, anche a Rieti, Latina e Frosinone domani e dopodomani si prevede caldo da bollino rosso. Diversamente, a Viterbo, domani è previsto bollino arancione e soltanto dopodomani rosso.

Ondata di calore: giornate da bollino rosso

Con la capitale e le altre province della regione, sono in tutto 12 le città in cui domani si prevede il bollino rosso e quasi una ventina quelle in cui è previsto il giorno dopo. Come spiegano nel sito del ministero: "Le ondate di calore si verificano quando si registrano temperature molto elevate per più giorni consecutivi, spesso associate a tassi elevati di umidità, forte irraggiamento solare e assenza di ventilazione."

Come specificano nella stessa pagina del ministero, è necessario indicare le giornate più critiche perché "queste condizioni climatiche possono rappresentare un rischio per la salute della popolazione." Queste condizioni rappresentano dei veri e propri rischi per tutte le fasce considerate più vulnerabili della popolazione come gli anziani, i malati cronici, i bambini e le donne in gravidanza.