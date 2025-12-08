Terribile incidente a Cassino, perde il controllo della minicar e si ribalta: grave un 17enne

Lo schianto è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri. È il secondo incidente in meno di due giorni che coinvolge una minicar.

Immagine di repertorio

Paura nel tardo pomeriggio di domenica 7 dicembre 2025 a Cassino, dove si è verificato un grave incidente che ha coinvolto una microcar Aixam. Il sinistro si è verificato verso le ore 18 di ieri a Cassino. La minicar stava viaggiando in via Folcara quando è uscita fuori strada e si è ribaltata più volte.

A bordo si trovava il conducente, un ragazzo di 17 anni e un suo amico sedicenne. Ad avere la peggio il conducente, trasferito all'ospedale Bambino Gesù di Roma.

La dinamica dell'incidente a Cassino con la minicar

L'incidente è avvenuto a Cassino, in provincia di Frosinone, nel tardo pomeriggio di ieri, domenica 7 dicembre 2025, verso le ore 18. A bordo della minicar si trovavano i due adolescenti, un ragazzo di 17 anni al volante e un sedicenne al suo fianco. I due stavano viaggiando in via Folcara quando, arrivati ad una rotatoria, il conducente ha perso il controllo del mezzo. La minicar è uscita dalla carreggiata e ha iniziato a ribaltarsi più volte.

L'allarme è scattato immediatamente. Sul posto sono arrivati subito i carabinieri della stazione locale, della Sezione Radiomobile di Cassino che hanno subito iniziato i rilievi sul luogo dell'incidente per cercare di ricostruire l'accaduto e la dinamica del sinistro. A loro spetta cercare di comprendere la cause che hanno portato al terribile schianto. I militari hanno già svolto i primi accertamenti e hanno già posto sotto sequestro penale la microcar.

Come stanno i ragazzi che si trovavano a bordo della microcar

Oltre ai carabinieri, sul posto sono arrivati immediatamente anche gli operatori sanitari del 118 che hanno trasportato subito il diciassettenne in ospedale. Dopo essersi ribaltata più volte l'automobile, i due ragazzi che si trovavano a bordo hanno riportato diverse ferite. Ad avere la peggio il conducente della macchina. Il personale dell'Ares 118, una volta raggiunto il luogo dell'incidente, ha trasportato il conducente diciassettenne all'ospedale dell’ospedale civile di Cassino: si trovava in condizioni molto critiche. Proprio a causa della gravità delle ferite riportate il giovane è stato trasferito all'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma, dove si trova in prognosi riservata.

Poco più di 24 ore prima, a Formello, in provincia di Roma, un altro incidente ha visto il coinvolgimento di una minicar. In quel caso, però, l'esito è stato peggiore: una ragazza di 16 anni ha perso la vita nel sinistro.