Tragico scontro fra auto e minicar a Formello: morta una ragazza di 16 anni

Tragico scontro alle porte della Capitale, a Formello, nella giornata di ieri, sabato 6 dicembre 2025. I fatti sono avvenuti nel tardo pomeriggio, in via Formellese Sud all'altezza del chilometro 6. A scontrarsi due veicoli, un'automobile Renault e una minicar. Ad avere la peggio la ragazza che si trovava all'interno di quest'ultima, morta sul colpo. Aveva 16 anni.

Il tragico incidente a Formello: la dinamica del sinistro

I fatti, come anticipato, risalgono al tardo pomeriggio di ieri, sabato 6 dicembre 2025. Le due automobili, fra cui una minicar, stavano viaggiano lungo la via Formellese quando, all'altezza del chilometro 6, si sono scontrate. L'impatto è stato molto violento.

L'allarme è scattato immediatamente. Sul posto, dopo la segnalazione, sono arrivati i carabinieri della stazione locale, quella di Formello, che si sono messi subito al lavoro per cercare di accertare la dinamica dello scontro. Al momento non è chiaro cosa sia successo né se ci siano eventuali responsabilità sulle cause dell'incidente. Spetta ai militari ricostruire cosa possa essere accaduto e perché: al momento continuano le indagini. Nel frattempo entrambi i mezzi coinvolti nello scontro sono stati posti sotto sequestro.

Schianto a Formello, morta una sedicenne

Al volante dell'automobile coinvolta nello scontro si trovava un uomo di 63 anni, rimasto illeso nello schianto. Alla guida della minicar nell'incidente, invece, una ragazza di 16 anni. È stata lei ad avere la peggio nel tragico sinistro. La giovane è morta sul colpo: a nulla sono serviti i tentativi di rianimazione per salvarle la vita. Non c'è stato niente da fare per la giovane, gli operatori del pronto soccorso sanitario sono stati costretti a dichiararne la morte. La salma, come disposto dall'autorità giudiziaria, è stata trasferita al Policlinico Gemelli dove si trova ancora adesso.

Incidente a Roma, muore una 16enne: è la seconda adolescente vittima di incidente in meno di 24 ore

La giovane che ha perso la vita è la seconda minorenne che perde la vita per un incidente stradale in meno di 24 ore. Nella notte fra venerdì 5 e sabato 6 dicembre, infatti, un ragazzo di 15 anni è stato travolto a Rignano Flaminio appena uscito da un locale. Ad investirlo e ucciderlo un'automobile guidata da un diciannovenne portato in ospedale e sottoposto agli accertamenti tossicologici e alcolemici di rito.