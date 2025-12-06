Ragazzino di 15 anni esce da una festa e muore travolto da un’auto: alla guida un 19enne

Immagine di repertorio

Tragedia questa notte a Rignano Flaminio, piccolo comune alle porte di Roma. Un ragazzino di quindici anni è stato investito da una macchina guidata da un 19enne in via Vallelunga, ed è morto sul colpo. Il giovane era appena uscito da un locale, dove c'era stata una festa con i compagni della squadra di calcio locale, la Vigor Under 16. Per lui, non c'è stato niente da fare. Alla guida dell'auto che l'ha travolto un ragazzo di 19 anni, portato in ospedale per gli accertamenti tossicologici e alcolemici di rito. Sul posto i carabinieri per i rilievi del caso.

Sul caso è stato aperto un fascicolo per omicidio stradale. Da capire ancora la dinamica del sinistro, anche se sembra che il 15enne stesse attraversando la strada quando è stato preso in pieno dall'auto guidata dal ragazzo, che non è riuscito a frenare in tempo. Accertamenti sono in corso sulla velocità alla quale procedeva il veicolo, e per capire se fosse distratto al momento della guida. Saranno ascoltati i testimoni che hanno assistito alla tragedia, oltre a visionare eventuali telecamere di sorveglianza presenti in zona.

"Era un ragazzo intelligente, curioso e brillante – il messaggio di cordoglio sui social di un insegnante del giovane -. Ho un bellissimo ricordo di lui. La sua scomparsa lascia un vuoto difficile da esprimere a parole. Ai familiari e agli amici va il mio più sincero cordoglio".