Auto scappa dalla polizia a Ostia prima del Giro d’Italia e investe due adolescenti: due arresti

Un’auto sospetta e l’alt della polizia, poi la fuga. Durante l’inseguimento l’auto ha travolto due ragazzine di 14 e 15 anni, soccorse immediatamente.

Stavano svolgendo dei servizi di controllo per il Giro d'Italia quando hanno notato un'automobile che sembrava sospetta. Hanno provato a intimargli l'alt, ma la macchina non si è fermata. Ha accelerato ed è scappata via. Nella fuga, però, ha provocato un incidente, travolgendo due adolescenti di 14 e 15 anni che stavano andando verso il mare a Ostia, sul litorale romano.

L'inseguimento a Ostia finisce con un investimento

La corsa dell'auto, dopo non essersi fermata all'alt, è partita dal lungomare Duilio ed è andata avanti fino a a via Capo Sperone. I fatti risalgono a questa mattina, domenica 31 maggio 2026, e si sono verificati verso le ore 9. L'automobile non si è fermata all'alt ed ha proseguito accelerando. Nella fuga ha investito due adolescenti di 14 e 15 anni che sono state prontamente soccorse. Fortunatamente hanno riportato soltanto alcune escoriazione.

Scappano dalla polizia e investono

Dopo l'incidente la polizia ha fermato le due persone che si trovavano a bordo dell'automobile: all'interno del veicolo sono stati ritrovati anche degli arnesi da scasso. La fuga è avvenuta proprio mentre la Capitale ospitava la tappa finale del Giro d'Italia il cui arrivo è previsto proprio a Ostia nel pomeriggio. Il sospetto degli agenti si è verificato fondato e l'inseguimento si è concluso con l'arresto delle due persone che si trovavano a bordo della vettura.

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Come stanno le ragazzine investite stamattina a Ostia

Mentre la pattuglia della polizia si è messa all'inseguimento dell'automobile che non si era fermata all'alt, sono arrivati i soccorsi per le due adolescenti. Sul posto sono arrivati gli operatori del pronto soccorso sanitario del 118 che su sono precipitati verso le ragazzine prestando loro le prime cure e poi accompagnandole in ospedale.

Nel frattempo le due persone a bordo dell'automobile in fuga, in seguito arrestate, sono state trasportate in ufficio, dove gli agenti hanno svolto ulteriori accertamenti sulla loro identità e le ragioni che le hanno portate a scappare dagli agenti.