Terremoto nel Reatino, epicentro a Leonessa: scossa di magnitudo 2.7 nella notte

Scossa di terremoto a Leonessa.

Scossa di terremoto nella provincia di Rieti avvertita nella notte fra venerdì 6 e sabato 7 marzo 2026. A registrare la scossa i sismografi presso la Sala Sismica di Roma, a rendere noto il terremoto, invece, è stato l'Istituto Nazionale di Geologia e Vulcanologia (INGV). Secondo quanto riportato, la scossa è avvenuta a circa 4 chilometri da Leonessa, in provincia di Rieti e a una profondità di 10 chilometri circa. La scossa si è verificata con coordinate geografiche (lat, lon) 42.5247, 12.9513 alle ore 22.46.

Dove si è verificata la scossa di terremoto nel Reatino

Poggio Bustone, Cantalice, Rivodutri e Morro Reatino sono le altre località che si trovano a meno di 10 chilometri dall'epicentro, mentre le città con più di almeno cinquemila abitanti più vicine sono Terni, a 25 chilometri di distanza, L'Aquila a 42 e Foligno a 52. La zona in cui si è registrato l'epicentro si trova nella regione Lazio, vicinissima al confine con l'Umbria che con l'Abruzzo, come evidenziano anche le città più popolose e vicine.

Le reazioni della popolazione

L'intensità del terremoto è stata lieve e, fortunatamente, non sono stati causati danni. Nonostante la magnitudo di 2.7, sembra che la scossa sia stata avvertita dalla popolazione. "Non mi ero sbagliato allora, la terra ha davvero tremato", scrive un utente sui social. "Io l'ho sentita la scossa. E mi era sembrato che fosse pure bella forte", aggiunge un altro.

La seconda scossa in 24 ore nella regione Lazio

Quella registrata a Leonessa è la seconda scossa di terremoto registrata nella Regione Lazio in meno di 24 ore. La notte precedente, fra giovedì 5 e venerdì 6 marzo 2026, infatti, altre due scosse sono state registrate nella zona dei Castelli Romani, con epicentro a Lariano. Anche in quel caso la scossa è stata registrata dalla Sala Sismica dell'INGV di Roma. In quel caso la scossa registrata è stata di magnitudo 2.1 con epicentro a 3 chilometri da Lariano e con coordinate geografiche (lat, lon) 41.7215, 12.8710 ad una profondità di 11 km.