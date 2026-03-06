Terremoto ai Castelli Romani, l’epicentro a Lariano: due le scosse avvertite nella notte

Nella notte tra il 5 e il 6 marzo due lievi scosse di terremoto di magnitudo 2.1 sono state registrate a 3 km a est di Lariano. Il sisma è stato avvertito dalla popolazione.

Una piccola scossa di terremoto è stata avvertita questa notte nella zona dei Castelli Romani, nel Lazio. A riportarlo è l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) che, come al solito, ha fornito i dati del sisma in tempo reale. "Un terremoto di magnitudo ML 2.1 è avvenuto nella zona: 3 km E Lariano (RM)", si legge sul sito, "con coordinate geografiche (lat, lon) 41.7215, 12.8710 ad una profondità di 11 km". Le scoss sono state due: una alle 23:23 del 5 marzo, e l'altra 23 minuti dopo la mezzanotte.

Il terremoto sentito in tutta la zona dei Castelli

L'intensità del terremoto è stata molto lieve e, ovviamente, non ha causato nessun danno. Diverse persone lo hanno avvertito nella zona dei Castelli, soprattutto a Lariano e Artena, dove molti messaggi hanno cominciato a circolare sui social. "Si, la scossa è stata lieve ma hanno suonato gli allarmi", scrive un uomo nel gruppo locale di Artena. "A Cori abbiamo sentito anche una terza scossa abbastanza forte", scrive un altro. "Tre scosse, la prima e la terza sentita forte… saranno state pure leggere, però hanno fatto paura…".

Scosse lievi, nessun danno

Il terremoto ha inizialmente preoccupato alcune persone, ma la sua lieve entità non ha provocato alcun tipo di panico. Piccole scosse, infatti, non sono del tutto insolite nella zona e possono verificarsi periodicamente senza causare conseguenze. Il rischio sismico nella zona è considerato dagli esperti medio-basso, con terremoti che raramente superano la magnitudo 3. L’area dei Colli Albani, soprattutto sorge su un antico complesso vulcanico oggi quiescente: la presenza di fratture e piccoli movimenti nel sottosuolo può generare scosse di lieve entità, fenomeni non insoliti per questo territorio.