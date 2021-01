Tragedia sfiorata nella giornata di oggi, martedì 5 gennaio, in via Diomede Marvasi a Roma. Un uomo è stato accoltellato davanti un centro di assistenza e accoglienza per le persone bisognose da un 44enne, che lo ha colpito con diversi fendenti all'addome e al collo. Entrambi senza fissa dimora, si erano trovati davanti al centro per ricevere assistenza e hanno cominciato a litigare tra loro per questioni di poco conto. La discussione è poi degenerata, con il 44enne che ha preso un coltello e ha colpito il suo interlocutore. Sul posto sono arrivare le pattuglie del commissariato Aurelio e della sezione Volanti: l'aggressore è stato arrestato e portato in carcere con l'accusa di tentato omicidio. Soccorsa invece la vittima, portata in ospedale all'Aurelia Hospital in codice rosso per la dinamica. Le ferite riportate, infatti, sono risultate fortunatamente solo superficiali, l'uomo non è in pericolo di vita.

Aggressione tra coniugi a Primavalle, entrambi ricoverati

Quello avvenuto a via Diomede Marvasi non è l'unico accoltellamento di oggi a Roma. Nel quartiere Primavalle due coniugi sono stati soccorsi e portati in ospedale dopo una violenta lite sfociata in un'aggressione. Entrambi hanno riportato ferite, anche in questo caso non letali. Sul caso indaga la Polizia di Stato: al momento la dinamica di quanto accaduto non è ancora chiara, gli agenti devono capire chi ha accoltellato chi e da chi dei due sia partita l'aggressione per poter ipotizzare eventuali reati e ricostruire ciò che è accaduto. Non è escluso che entrambi vengano ascoltati nelle prossime ore per dare un senso a quanto avvenuto questa mattina.