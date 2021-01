Violenta aggressione questa mattina nel quartiere di Primavalle a Roma. L'episodio è avvenuto in via via Sant'Igino Papa e ha coinvolto due coniugi, marito e moglie di 80 e 71 anni. Sul caso indaga la Polizia di Stato: la dinamica al momento non è ancora chiara, accertamenti sono in corso per stabilire cosa sia accaduto e chi abbia accoltellato chi. Entrambi i coniugi sono stati trovati feriti e portati in ospedale, la donna al Gemelli di Roma e il marito al Cristo Re. Secondo quanto appreso da Fanpage.it, nessuno dei due sarebbe in pericolo di vita, anche se le lesioni riportate avrebbero potuto essere fatali alla coppia. Affidati alle cure dei medici, sono stati trasferiti in due nosocomi diversi.

Aggressione tra coniugi, indagini in corso

Un episodio ancora da definire, un'aggressione che ha sconvolto i vicini della coppia, che non pensavano potesse accadere qualcosa del genere. Fortunatamente si tratta di un episodio che non è sfociato nella tragedia: nonostante la drammaticità di quanto accaduto, nessuno dei due anziani rischia la vita. Gli agenti stanno indagando per ricostruire quanto avvenuto questa mattina e capire cos'è che ha portato al culmine della violenza, avvenuta intorno alle 11.30 del mattino. I due sono ora affidati alle cure dei medici, non è escluso che saranno sentiti nelle prossime ore. Quello che per ora è certo è che la situazione è degenerata molto probabilmente a causa di una lite. Chi sia stato il primo a sferrare la coltellata lo accerteranno gli agenti. Così come saranno sempre loro ad accertare chi si è difeso o meno e se quanto accaduto possa costituire reato o no.