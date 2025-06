video suggerito

A spasso col cane, scoppia la lite: uno dei due padrone viene aggredito e preso a bastonate Esce a portare a passeggio il cane e viene trasferito d'urgenza in ospedale: è quanto accaduto a un uomo qualche sera fa, preso a bastonare durante una lite.

A cura di Beatrice Tominic

Una sera estiva come tante, a spasso con il cane nelle stradine sotto casa. È quanto succede a moltissimi proprietari di animali ed è quanto è successo anche qualche sera fa nel quartiere Tuscolano, dove due persone si sono ritrovate a camminare nella stessa zona. Stavano camminando lungo lo stesso marciapiede quando i due cani hanno iniziato a ringhiarsi. Fra i due proprietari è scattata la lite. Presto la situazione è degenerata: uno di loro è stato preso a bastonate ed è trasportato d'urgenza in ospedale.

Botte al padrone che porta a passeggiare il cane sullo stesso marciapiede: cosa è successo

I fatti risalgono alla serata di ieri, lunedì 23 giugno 2025, verso le ore 22, fa quando i due proprietari sono scesi sotto casa, ad una traversa di via Tuscolana, per portare a spasso il cane. Si trovavano all'altezza dello stesso marciapiede, quando i cani hanno iniziato a ringhiarsi. E, come i loro animali, poco dopo anche i proprietari hanno iniziato a litigare. In breve tempo la situazione è degenerata. Uno di loro ha chiamato degli amici, che l'hanno iniziato a picchiare con un bastone.

In breve tempo sono arrivate decine di chiamate al numero di emergenza unico nue 112 per segnalare quanto stava succedendo. Le grida hanno attirato in breve tempo l'attenzione di diversi residenti che hanno fatto scattare l'allarme. Poco dopo sono arrivati gli agenti della polizia e i soccorritori del 118.

L'arrivo dei soccorsi al Tuscolano

Gli agenti della polizia del Reparto Volanti sono arrivati immediatamente sul luogo della segnalazione. Ma era già troppo tardi. Il gruppo si è dileguato velocemente, lasciando a terra la vittima, in condizioni gravi. Sul posto, dopo l'allarme, anche gli operatori del pronto soccorso sanitario del 118 che lo hanno subito soccorso. Dopo avergli prestato le prime cure, è stato accompagnato in ospedale, dove medici e infermieri lo hanno visitato e poi dimesso con meno di 20 giorni di prognosi, come riporta l'edizione locale de la Repubblica, a causa di alcune contusioni. Non è escluso che possa presto sporgere denuncia.