video suggerito

Tangenziale Est chiusa per grave incidente in galleria, ci sono feriti Traffico e code nei pressi della galleria della Nuova Circonvallazione Interna per un incidente con feriti. Sul posto gli agenti della polizia locale per i rilievi e la viabilità. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

11 CONDIVISIONI condividi chiudi

La Tangenziale Est di Roma è chiusa per un incidente stradale grave avvenuto all'interno della galleria della Nuova Circonvallazione Interna. Il sinistro si è verificato nella mattinata di oggi, mercoledì 23 ottobre. Da quanto si appende ci sono diversi feriti. Non è chiaro quante persone siano state soccorse, né quanti e quali mezzi siano rimasti coinvolti.

Secondo le informazioni apprese finora l'incidente stradale si è verificato all'interno della galleria della Nuova Circonvallazione Interna, all'altezza dell'uscita Monti Tiburtini. Il sinistro ha reso necessaria la chiusura momentanea della Tangenziale Est, all'altezza dell'uscita di via della Batteria Nomentana, verso San Giovanni.

A dare l'allarme sono stati gli automobilisti di passaggio, che hanno chiamato il Numero Unico delle Emergenze 112, per segnalare l'incidente, chiedendo l'intervento di diversi mezzi di soccorso. Presenti sul posto gli agenti della polizia locale di Roma Capitale. Gli agenti hanno gestito la viabilità e deviare il traffico. Gli agenti del IV Gruppo Tiburtino hanno svolto i rilievi, per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Al momento non si conoscono le condizioni di salute dei feriti.