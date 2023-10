Svelato il mistero dello yacht arenato a Fregene: c’erano tre francesi, c’è stato un naufragio I militari della Guardia Costiera hanno svolato il mistero dello yacht ‘Carpe Diem’ arenato sulla spiaggia di Fregene. A bordo c’erano tre cittadini francesi che lo hanno abbandonato dopo un’avaria.

A cura di Alessia Rabbai

Lo yacht abbandonato sulla spiaggia di Fregene è rimasto coinvolto un naufragio, a bordo c'erano tre cittadini francesi, che si sono messi in salvo prima che l'imbarcazione andasse alla deriva. È quanto ricostruito finora dalla Guardia Costiera sul "Carpe Diem", che lo scorso fine settimana ha attirato l'attenzione dei passanti sul litorale romano.

Svelato il mistero dello yacht

Dalle verifiche svolte dai militari della Guardia Costiera come riporta Il Corriere della Sera la barca apparteneva ad un cittadino croato, ma a bordo c'erano tre francesi, forse suoi amici. L'imbarcazione è salpata da Genova, ma non batteva alcuna bandiera, come ricostruto dalla Guardia Costiera il motore avrebbe avuto dei problemi all'altezza di Anzio e sarebbe andato in avaria. I tre allora hanno chiesto aiuto e sono stati soccorsi da una nave da crociera in transito lungo la rotta in cui si trovavano. I tre uomini sono dunque saliti a bordo della nave, segnalando l'acacduto, ma lo yacht è rimasto in mare, fino a quando la corrente non lo ha trascinato a riva: mistero svelato!

Lo yacht abbandonato sulla spiaggia di Fregene

Lo yacht abbandonato sulla spiaggia di Fregene lo scorso fine settimana ha attirato l'attenzione dei passanti. Domenica infatti è stata una giornata soleggiata, in tanti si sono concessi una passeggiata al mare godendosi le ore più calde all'aria aperta. E la bizzarra imbarcazione ha fatto avvicinare tanti curiosi. I proprietari degli stabilimenti limitrofi l'hanno osservata e poi hanno avvertito la Guardia Costiera.

Fantasiose le prime ipotesi formulate dai passanti, che si trattasse di un'imbarcazione utilizzata nel traffico della droga abbandonata dai narcos, oppure che a bordo si fosse consumato un omicidio e che all'interno di fossero ancora dei cadaveri. Nulla di tutto ciò. Da quanto si apprende in giornata lo yacht verrà recuperato e trasportato fino a Fiumicino, per la messa in sicurezza e il ripristino dell'area.