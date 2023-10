Stupro di Capodanno, chiesto rinvio a giudizio per due ragazzi e una ragazza per violenza sessuale I ragazzi, all’epoca dei fatti minorenni, sono accusati di aver violentato una ragazza durante la festa di Capodanno 2020 in una villetta di Primavalle a Roma.

A cura di Enrico Tata

Chiesto il rinvio a giudizio per due ragazzi e una ragazza, all'epoca dei fatti ancora minorenni. Sono accusati di aver violentato una ragazza durante la festa di Capodanno 2020 in una villetta di Primavalle a Roma. Secondo gli inquirenti, la vittima sarebbe stata violentata più volte nel corso di quella notte. L'udienza preliminare è in programma il prossimo 23 gennaio, stando a quanto riporta Giulio De Santis sul Corriere della Sera.

C'è però anche un secondo filone di indagine, che riguarda i ragazzi e le ragazze accusate di aver introdotto la droga alla festa e altri indagati sempre per violenza sessuale. Le indagini sono chiuse dallo scorso gennaio, ma non sono state ancora avanzate richieste di rinvio a giudizio da parte della procura.

In serata due ragazzi avrebbero abusato della giovane, questa la ricostruzione dei pm, nel bagno del primo piano. Uno faceva da palo, mentre l'altro la violentava. Ad affiancarli ci sarebbe stato anche un terzo ragazzo. Questo molto prima di mezzanotte. Ma intorno alle 2, la ragazza si sarebbe distesa sul letto e sarebbe stata ancora una volta violentata da uno degli indagati. Alle tre di notte una nuova presunta violenza: un rapporto a tre con una coppia di fidanzatini. Secondo l'accusa, la vittima sarebbe stata violentata cinque volte nel corso della serata.

Ai giudici la ragazza ha raccontato: "Mi ha preso per mano e mi ha fatto salire le scale e siamo andati direttamente in bagno… Quando siamo entrati in bagno, ho sentimenti, emozioni, flash… Non stavo male fisicamente, sentivo solo di non riuscire più a ragionare, a pensare, a capire la situazione. Avevo perso la coscienza".

Poco prima della mezzanotte, ha detto ancora la giovane, qualcuno mi ha dato "una sigaretta bagnata. Era poco prima di mezzanotte. Da quel momento mi sono sentita molto male, come se mi si fosse fuso il cervello. Non stavo male fisicamente, avevo perso la coscienza".