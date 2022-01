Roma, hanno violentato una ragazzina alla festa di Capodanno: arrestati tre ragazzi di 20 anni Tre ragazzi di età compresa tra i 19 e i 21 anni sono stati arrestati con le accuse, a vario titolo, di violenza sessuale e violenza sessuale di gruppo aggravata. I fatti contestati sono avvenuti a Capodanno 2021, un anno fa.

A cura di Enrico Tata

Nella notte di Capodanno 2021, un anno fa, hanno violentato una ragazzina a Roma. Tre ragazzi di età compresa tra i 19 e i 21 anni sono stati arrestati con le accuse, a vario titolo, di violenza sessuale e violenza sessuale di gruppo aggravata. Due si trovano agli arresti domiciliari e uno è sottoposto all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e all'obbligo di dimora a Roma. La misura è stata emessa dal gip del tribunale di Roma ed è stata eseguita dai carabinieri della stazione Roma Cassia.

Stando a quanto si apprende, la denuncia è stata presentata formalmente nella tarda serata del 2 gennaio alla stazione dei carabinieri di Roma La Storta. La ragazza, una 17enne ha raccontato di aver subito una violenza sessuale nella notte di Capodanno durante una festa organizzata all'interno di una villetta a schiera in zona Primavalle. Secondo le prime ricostruzioni, la ragazza era già stata accompagnata la notte stessa al pronto soccorso dell'ospedale San Pietro di Roma, da cui era stata dimessa con lesioni guaribili in 30 giorni. Nel sangue della ragazzina sono state trovate tracce che lasciano ipotizzare agli investigatori che la giovane, al momento della violenza, si trovava in "condizione di inferiorità psicofisica". Le indagini sono iniziate subito dopo la violenza, ma la denuncia è stata formalizzata, come detto, nella sera del 2 gennaio. I militari hanno effettuato intercettazioni telefoniche, intercettazioni ambientali e attività di osservazione e sorveglianza che si sono concluse dopo quattro mesi, ad aprile del 2021. Queste hanno permesso di identificare i tre ragazzi.