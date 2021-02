Anche il Mamiani è stato occupato. Si tratta del quarto liceo di Roma gestito dagli studenti, dopo il Kant, l'Albertelli e il Socrate, occupato ieri. Gli studenti nel tardo pomeriggio di ieri, mercoledì 10 febbraio, dopo essersi riuniti in un'assemblea online, sono entrati dall'accesso in viale delle Milizie, che segna il confine tra il quartiere Prati e Della Vittoria. La protesta è sempre la stessa e unisce le voci di tutti i ragazzi che stanno protestando all'interno degli Istituti scolastici occupati: i ritardi nella ripresa delle lezioni in presenza, la mal riuscita gestione della Dad, didattica a distanza e la situazione dei mezzi pubblici, ritenuti non idonei a mantenere la distanza di sicurezza. Appreso che la scuola è stata occupata, è intervenuta la dirigente scolastica Tiziana Sallusti, che ha informato le forse dell'ordine e sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di competenza territoriale. Dopo il Mamiani stamattina è arrivata la notizia dell'occupazione del centralissimo Visconti, il quinto liceo autogestito in pandemia.

Ieri occupato anche il liceo Socrate

Nella giornata di ieri, di mattina, gli studenti hanno occupato anche il Socrate, storico liceo del quartiere Garbatella, dove il preside avrebbe intenzione, come trapelato dalle dichiarazioni degli studenti del collettivo Galeano, di far sgomberare la scuola dalla Polizia, iniziativa alla quale gli studenti si oppongono. Un ragazzo contattato da Fanpage.it ha spiegato che "la maggior parte dei ragazzi che hanno aderito all'occupazione si sono preventivamente tamponati, in vista di entrare nella scuola – e ha aggiunto – abbiamo messo in atto tutte le precauzioni necessarie contro il Covid, come mascherine, gel disinfettanti per le mani e manteniamo le distanze". Al Socrate la situazione stamattina è tranquilla, c'è stata inoltre un'assemblea dei genitori, che hanno proposto di farsi da mediatori con il dirigente scolastico.