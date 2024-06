Studenti aggrediti a Roma da gruppo neofascisti fuori il pub di CasaPound: il video Il video dell’aggressione avvenuta nel pomeriggio di ieri in via Carlo Botta a Colle Oppio. Gli studenti tornavano dalla manifestazione contro l’autonomia differenziata quando sono stati riconosciuti e malmenati, da un gruppo di neofascisti. A poche decine di metri dal luogo delle violenze il pub punto di riferimento di CasaPound. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Valerio Renzi

Un gruppo di ragazzi della Rete degli Studenti Medi e di Sinistra Universitaria sono stati aggrediti nella serata di ieri a Colle Oppio, tra via Merulana e il Colosseo. I giovani stavano tornando dalla manifestazione delle opposizioni contro l'autonomia differenziata, quando sono stati "riconosciuti" da un gruppo di estremisti di destra dalla bandiera del sindacato studentesco e dalla maglietta dell'occupazione Spin Time Labs indossata da uno di loro. Gli squadristi li hanno circondati, strappato di mano la bandiera, e poi li hanno colpiti a calci e pugni facendone cadere uno a terra e accanedendosi su di lui come è documentato nel filmato pubblicato sulla pagina Instagram dell'associazione studentesca.

A poche decine di metri il pub di CasaPound

Il gruppetto degli aggressori si è poi dileguato. Nel video dell'aggressione di matrice squadrista, si vedono gli estremisti di destra avvicinarsi e poi colpire gli studenti che tentano di difendersi. Da quanto ricostruito dalle immagini le violenze sono avvenute a poche decine di metri dal Cutty Sark, pub da sempre punto di riferimento del gruppo neofascista CasaPound, che proprio nel locale ha avuto il suo battesimo prima dell'occupazione di via Napoleone III. Non siamo in grado di stabilire con certezza se i militanti di destra siano appartenenti al gruppo, quel che è certo è che gli aggressori stazionavano di fronte al locale.

Manifestazione antifascista a Piazza Vittorio

Domani si terrà una manifestazione antifascista a Piazza Vittorio Emanuele II. Con gli studenti ci saranno l'Anpi e la Cgil che chiamano alla mobilitazione le associazioni e la società civile: "Saremo in piazza in risposta all’aggressione fascista e vigliacca avvenuta nel cuore della Capitale contro alcune ragazze e ragazzi della Rete degli Studenti Medi e di Sinistra Universitaria Sapienza.".

"Nel dare alle studentesse e agli studenti tutta la nostra solidarietà e il nostro sostegno esprimiamo forte preoccupazione per il clima che si sta creando nel nostro Paese. – si legge nella nota – Le organizzazioni che si richiamano al fascismo e al nazismo, evidentemente, ormai si sentono giustificate, tollerate e di poter agire nell’impunibilità.La Cgil di Roma e Lazio e l’Anpi provinciale Roma saranno sempre al fianco delle studentesse e degli studenti contro i vecchi ed i nuovi fascismi, a partire dalle scuole e nei posti di lavoro, per la lotta alle disuguaglianze, per la difesa dei valori democratici scolpiti nella nostra Costituzione nata dalla Resistenza, per questo rispondiamo al loro appello alla mobilitazione e chiediamo a tutte le forze politiche e sociali che si riconoscono nei valori democratici di essere in piazza".