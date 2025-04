Il capo di un gruppo ultras della Roma con la maglia del Napoli: il Clan Senese, la cocaina, la Curva Sud

video suggerito

Un'inchiesta della Procura di Roma sullo spaccio di cocaina nella Curva Sud dell'Olimpico ha portato alla luce come il Clan Senese abbia scelto di mettere i proprio uomini in prima fila nella gestione del Gruppo Quadraro. Tra gli indagati c'è Girolamo Finizio, cognato di Angelo Senese, che faceva bella mostra di una maglia del Napoli. Perché in questa storia il calcio e il tifo c'entrano veramente poco o niente.

C'è da mesi una foto che circola sui gruppi di tifosi romanisti. Mostra Cillo, questo il soprannome di Girolamo Finizio, guidare la sua auto con una maglietta del Napoli in bella mostra. Ma come è possibile che un gruppo ultras della Curva Sud sia finito per essere guidato da un tifoso azzurro? La risposta è semplice: in questa vicenda il calcio c'entra veramente poco, come è stato portato alla luce da un'inchiesta della Procura di Roma sullo spaccio nella curva giallorossa che ha visto finire sotto inchiesta sei appartenenti al Gruppo Quadraro.

È una storia che ha più a che fare con l'intreccio tra controllo del territorio, acquisizione di prestigio e e traffici criminali. Tutto inizia con lo striscione rubato ai Fedayn, storico gruppo del quartiere Quadraro di Roma, dagli ultras della Stella Rossa dopo un Roma Empoli disputato il 4 febbraio 2023. I tifosi serbi entrano in azione a Piazza Mancini e riescono a darsi alla fuga con le "pezze" dello storico tifoso della Sud. Secondo il "codice" del mondo ultras il gruppo si deve sciogliere. E così accade: nessuno nuovo striscione per i Fedayn, il nome finisce consegnato alla storia del tifo organizzato.

Dopo alcuni mesi in cui il "muretto" dei Fedayn viene occupato senza esporre nessun nuovo nome, ecco il Gruppo Quadraro. Ma non si tratta solo di un nuovo nome per il vecchio gruppo. L'ultima gestione dei Fedayn viene esautorata, i "giovani" vengono messi in panchina e il Gruppo Quadraro passa di mano a chi ha negli anni mantenuto il rapporto più stretto con il Clan Senese, egemone nel quadrante di Roma dove i Fedayn sono nati e hanno avuto per decenni la loro casa.

La Curva Sud rientra così nella nuova strategia dei Senese, che dopo anni in cui hanno delegato ed esternalizzato ad altri molti diversi "rami d'azienda", hanno deciso di riprendere il controllo in prima persona di quello che accade sul territorio. Una strategia in cui rientra anche l'utilizzo del Gruppo Quadraro per spacciare in Sud. Ma non si tratta tanto dei guadagni derivati dai traffici che si svolgevano tra gli spalti e i bagni dell'Olimpico, a essere ancora più importante è la necessità di riaffermare il proprio ruolo tramite l'evidenza che ora, a guidare il gruppo ultras, sono direttamente gli uomini del clan.

Girolamo Finizio è il cognato del boss Angelo Senese, fratello di Michele ‘O Pazz. Proprio per colpa sua alcuni anni fa stava scoppiando una guerra tra clan fermata solo dall'intervento di tutte le famiglie che agiscono nell'esplosivo territorio di Ostia. Tutto inizia per un alterco stradale tra Girolamo Finizio e Paolo Ascani, imparentato con Roberto Spada. Dalla lite al sangue passano poche ore: Ascani viene gambizzato da un commando armato. L'antimafia sta già monitorando gli spostamenti di Ascani e Finizio finisce in carcere con l'accusa di tentato omicidio, poi la pena viene ridotta per lesioni aggravate. E a lui tra gli altri che viene affidato il compito di "gestire" lo stadio.

Lo stadio viene trasformato così in uno spazio dove accrescere il proprio prestigio, vendere droga, ma anche stringere alleanze e affari anche oltre le gradinate.