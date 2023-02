Roma- Empoli, tifosi del Napoli e della Stella Rossa aggrediscono ultras giallorossi (VIDEO) Al termine del match, gli ultras giallorossi sono rimasti vittime di un agguato: ad aggredirli sarebbero stati tifosi napoletani insieme ai serbi della Stella Rossa.

A cura di Beatrice Tominic

Un’immagine dal video in cui si sentono le voci degli ultra serbi e di quelli romanisti.

È successo ieri sera, verso le 20.40, al termine della partita fra Roma ed Empoli disputata allo stadio Olimpico: un gruppo di ultras della Roma è stato aggredito nei pressi di piazza Mazzini. Due di loro, un 47enne e un 31enne, sono stati soccorsi e trasportati all'ospedale San Carlo. A seguito dell'accaduto sono scattate le indagini da parte del commissariato di Ponte Milvio per rintracciare gli aggressori.

Gli scontri a piazza Mazzini

Secondo quanto riportato dal canale telegram GruppaOF, ad aver organizzare l'agguato a danno degli ultras giallorossi ci sarebbero un gruppo di tifosi del Napoli e altri della Stella Rossa, la squadra di Belgrado. Soprattutto all'inizio del video, prima di quelle in dialetto romano, si sentono urla e grida in lingua serba. Il gruppo di tifosi serbi, partiti da Belgrado, avrebbe raggiunto prima Milano in occasione della partita di basket, poi avrebbe proseguito verso Bologna per assistere alla commemorazione organizzata in ricordo di Siniša Mihajlović che nella Stella Rossa ha trascorso il biennio dal 1990 al 1992. Dopodiché gli ultras serbi avrebbero raggiunto la capitale dove, insieme alla tifoseria napoletana, avrebbero organizzato l'agguato ai danni dei romanisti.

Gli ultras serbi, gemellati con i napoletani da tempo, sarebbero arrivati in gran numero (e tutti rigorosamente vestiti di nero) appositamente da Belgrado per aggredire e ferire il gruppo di ultras della curva sud utilizzando aste e bastoni. Secondo alcune dichiarazioni, nel corso degli scontri, sarebbe stato rubato anche un borsone con gli striscioni storici del gruppo.

Gli scontri fra ultras napoletani e romanisti

Gli ultimi scontri fra le tifoserie del Napoli e quella della Roma si sono verificati poco meno di un mese fa, il 9 gennaio scorso, lungo l'A1. Gli ultras si sono scontrati all'interno di un'area di sosta, all'altezza di Arezzo: a seguito di quei fatti, a cui si stima abbiano partecipato almeno 180, sono state arrestati diversi membri di entrambe le tifoserie.