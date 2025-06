video suggerito

Raffica di arresti per furti a Roma: terrorizzavano le anziane e rubavano nei supermercati Erano il terrore degli anziani Roma. I poliziotti hanno arrestato dieci ladri sudamericane di bande divere, sorpresi a rubare alle passanti e nei supermercati. Tutti gli arresti sono convalidati.

A cura di Alessia Rabbai

Veicoli a noleggio, comunicazione tramite auricolari, ruoli prestabiliti e furti eseguiti con precisione e rapidità. Così agivano diverse bande di ladri a Roma, che gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato Romanina hanno arrestato. Si tratta di dieci cittadini sudamericani, che dovranno rispondere del reato di furto aggravato.

Secondo quanto ricostruito in sede d'indagine dai poliziotti coordinati dalla Procura della Repubblica i colpi messi a segno dalla banda di sudamericani avvenivano attraverso un modus operandi ben collaudato: noleggiavano veicoli per compiere i furti, erano in contatto tra loro servendosi di auricolari, ricoprivano ruoli specifici e agivano velocemente. I dieci arrestati facevano parte di tre gruppi criminali distinti, ma agivano tutti con le stesse modalità.

Sono tre gli interventi che hanno portato ai dieci arresti. Nel primo gli agenti in servizio hanno notato quattro persone a bordo di un'auto con targa francese in zona Romanina, si sono insospettiti e li hanno seguiti. Il veicolo risultava già segnalato, era già stato usato per compiere dei furti.

I poliziotti hanno seguito a distanza l'auto fino al parcheggio esterno di un supermercato. Tre di loro sono scesi con uno zaino e una borsa mentre il conducente è rimasto fuori a fare da vedetta. I poliziotti li hanno osservati mentre rubavano all'interno del supermercato e li hanno bloccati all'uscita con un bottino di 120 euro.

Qualche giorno dopo hanno individuato un gruppo di malviventi che prendeva di mira gli anziani per strada per derubarli. Si avvicinavano in auto con una scusa e gli portavano via la borsa con i soldi. Un episodio è avvenuto all'uscita di un supermercato in zona Trionfale. Gli agenti li hanno bloccati e arrestati in in viale Giulio Cesare.

In via Appia Nuova i poliziotti sono intervenuti per la segnalazione di un furto ad una donna fatta da alcuni passanti. Gli agenti hanno bloccato i malviventi e li hanno arrestati. Il giudice delle indagini preliminari del Tribunle di Roma ha convalidato le misure di custodia cautelare per tutti e dieci gli arrestati.