Studentessa 24enne investita da un bus a Roma, i genitori: “Chi ha visto qualcosa ci contatti” Resta in condizioni ancora gravissime la ragazza di 24 anni che ieri mattina è stata investita da un autobus in via Ostiense. E amici e genitori lanciano l’appello per cercare di ricostruire l’accaduto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

Si trova ancora al San Camillo in condizioni gravissime la ragazza di 24 anni che nella mattinata di ieri, mercoledì 2 ottobre 2024, poco prima delle ore 8, è stata investita da un autobus della linea 792. Lo schianto è avvenuto a pochi passi dal dipartimento di Giurisprudenza dell'università degli studi di Roma Tre. La ragazza, apparsa in condizioni critica fin da subito, è stata trasportata d'urgenza al vicino ospedale San Camillo dove si trova ancora in prognosi riservata.

Come sta la 24enne investita dal bus Atac

Una volta arrivata in ospedale, la ragazza è stata immediatamente affidata alle cure dei medici e degli infermieri. Trasferita d'urgenza in ospedale, una volta arrivata al pronto soccorso le sue condizioni sono state giudicate con un codice rosso. Secondo quanto appreso da Fanpage.it, la ragazza continua a trovarsi in condizioni gravissime e in prognosi riservata, ma resta stazionaria.

Con lei familiari ed amici che, nel frattempo, hanno lanciato un appello sui social: "Chiunque abbia visto qualcosa ci contatti e ci faccia sapere", è la loro richiesta per cercare di chiarire l'accaduto.

La dinamica dell'incidente

A lavorare per cercare di ricostruire la dinamica dell'incidente, gli agenti dell'VIII gruppo Tintoretto della Polizia Locale di Roma Capitale. Le verifiche stanno continuando anche in queste ore. Secondo quanto ricostruito fino ad ora, la ventiquattrenne avrebbe iniziato ad attraversare sulle strisce della corsia preferenziale, da destra a sinistra secondo la visuale dell'autobus. Stava procedendo all'attraversamento, quando è stata investita dal mezzo Atac, della linea 792.

Sul posto, oltre ai rilievi di rito, i caschi bianchi hanno chiesto le videocamere di sorveglianza: sia quelle che si affacciano sulla strada che quelle degli esercizi commerciali della zona per cercare di ottenere qualche risposta in più sull'accaduto. Nel frattempo l'autista che si trovava alla guida dell'autobus è stato sottoposto agli esami del caso: è risultato negativo all'alcol test, ma mancano ancora i test tossicologici.