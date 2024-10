video suggerito

Autobus investe una ragazza di 24 anni in via Ostiense: trasportata d’urgenza in ospedale, è grave Paura questa mattina in via Ostiense dove una ragazza di 24 anni è stata investita da un autobus di linea. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

60 CONDIVISIONI condividi chiudi

Stava camminando lungo via Ostiense quando è stata investita da un autobus. È quanto accaduto ad una ragazza di 24 anni questa mattina, poco prima delle ore 8, nella zona di Roma sud ovest. La giovane è stata immediatamente trasportata d'urgenza in ospedale, dove si trova ancora adesso in condizioni gravi.

La dinamica dell'incidente

Lo schianto è avvenuto nella mattina di oggi, mercoledì 2 ottobre 2024, poco prima delle ore 8. La giovane, una ventiquattrenne, si trovava nella zona di via Ostiense, quando è stata investita da un autobus delle flotta di Atac. L'incidente è avvenuto all'altezza del civico 178, a pochi passi dal dipartimento di Giurisprudenza dell'università degli studi di Roma Tre, nel tratto che precede l'immissione di via Ostiense nel Lungotevere San Paolo.

Sul posto, non appena scattato l'allarme, sono arrivate le pattuglie dell'VIII Gruppo Tintoretto della Polizia Locale di Roma Capitale che, una volta raggiunto il luogo dello scontro, hanno immediatamente iniziato i rilievi del caso e la gestione della viabilità nel tratto di strada interessato. Ancora da chiarire l'esatta dinamica dell'incidente. Nel frattempo gli inquirenti hanno richiesto le videocamere che riprendono il tratto di strada interessato per cercare di ricostruire con certezza quanto accaduto.

Come sta le 24enne investita

Oltre agli agenti della polizia locale di Roma Capitale, sul posto sono subito arrivati anche gli operatori del personale sanitario del 118 che hanno preso in carico la giovane e l'hanno trasportata d'urgenza all'ospedale San Camillo. Una volta arrivata nella struttura sanitaria, è stata accolta con un codice rosso. Si trova ancora in ospedale, ricoverata in gravissime condizioni.