Cosa ha detto Mark Samson nella confessione per il femminicidio di Ilaria Sula L’avvocato di Mark Samson presente all’interrogatorio ha spiegato che il ragazzo “ha confermato la paternità del fatto e si è assunto integralmente la responsabilità anche delle condotte successive. È pentito e sconvolto per aver ucciso Ilaria”. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Alessia Rabbai

160 CONDIVISIONI condividi chiudi

Ilaria Sula e Mark Samson

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Femminicidio Ilaria Sula a Roma ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

"Mark Anthony Samson ha confermato la paternità del fatto – il femmincidio di Ilaria Sula ndr – e si è assunto integralmente la responsabilità anche delle condotte successive. È pentito e sconvolto, le scuse ai genitori e alla famiglia di Ilaria richiederanno tempo". A parlare a margine dell'interrogatorio l'avvocato della difesa Alessandro Pillitu. Oggi il giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Roma ha convalidato l'arresto con la custodia cautelare in carcere per il ventitreenne accusato di omicidio volontario e occultamento di cadavere.

"Samson ha reso una confessione ampia e lunga. Sul ruolo dei genitori in merito alla vicenda si è avvalso della facoltà di non rispondere". L'avvocato ha spiegato che Samson ha dichiarato di aver ucciso Ilaria "per gelosia, aveva scoperto altre relazioni leggendo una serie di messaggi sul cellulare che Ilaria gli ha mostrato".

Samson conferma il femmincidio: "Ho fatto tutto da solo"

La sera in cui Ilaria è uscita di casa senza più rientrare sarebbe andata dall'ex fidanzato, secondo le dichiarazioni fatte da Samson, "per restituirgli dei vestiti". In merito alla dinamica ha confermato in sede d'interrogatorio quanto già dichiarato in precedenza al pubblico ministero, ossia "ha ucciso Ilaria la mattina del 26 marzo scorso, l'ha messa in macchina e l'ha portata nel dirupo" e di aver fatto "tutto da solo" continua il legale.

Rispetto al telefonino di ilaria e all'arma del delitto, che sono stati ritrovati "ha confermato quanto già detto al pm, ossia di aver gettato il cellulare in un tombino e il coltello in un cassonetto".

Sospetti su dichiarazioni della madre del killer, posizione al vaglio

Gli investigatori nutrono dei sospetti sulle dichiarazioni fatte dalla madre di Samson, che verranno approfondite. Al momento i genitori del killer non sono indagati. Sarà la Procura a stabilire se abbiano una responsabilità nella vicenda, soprattutto per ciò che riguarda l'occultamento del cadavere di Ilaria. Entrambi erano in casa quando loro figlio ha ucciso la ex.

Ci sono ancora molte domande senza risposta, ad esempio, come abbiano fatto a non accorgersi di nulla quando Samson accoltellava al collo Ilaria e come non si siano insospettiti, quando ha portato via il suo cadavere dall'appartamento di via Homs nel quartiere Africano. Dal sopralluogo nell'auto di famiglia la Scientifica non ha trovato tracce di sangue.