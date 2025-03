video suggerito

Paura a Roma, 21enne accoltellato sulla pancia durante una rissa: trasportato d'urgenza in ospedale Paura a Roma, nella periferia est della capitale, per una rissa nella notte: ad avere la peggio un ragazzo di 21 anni sulla pancia.

A cura di Beatrice Tominic

Immagine di repertorio.

Rissa nella notte alla periferia est della capitale, paura a Torre Angela dove, fra la giornata di venerdì 7 e quella di sabato 8 marzo un ragazzo di poco più di 20 anni è rimasto gravemente ferito in una rissa. Lo scontro è avvenuto in via di Torrenova, dove cinque persone sono rimaste coinvolte in una rissa alle 4 di notte. Ad avere la peggio un ragazzo di 21 anni che è stato accoltellato alla pancia.

Rissa a Torre Angela: cosa è successo

I fatti, come anticipato, risalgono alla notte scorsa, verso le 4 della mattina e sono avvenuti in via di Torrenova. Nella rissa, scoppiata in strada, sono rimasti coinvolti cinque ragazzi. Ad avere la peggio, come anticipato, un ragazzo di 21 anni che ha riportato ferite gravi alla pancia e al bracciodopo essere stato accoltellato.

L'arrivo dei soccorsi

Non appena scattato l'allarme sono arrivati i soccorsi. A raggiungere il luogo della segnalazione gli operatori del pronto soccorso sanitario del 118 che si sono precipitati sul ventunenne e dopo avergli fornito le prime cure lo hanno trasportato sull'ambulanza, diretti al pronto soccorso del policlinico Tor Vergata. Una volta arrivati al nosocomio, le condizioni riportate dal giovane sono state valutate con un codice rosso. Fortunatamente, però, non si troverebbe in pericolo di vita.

Oltre agli operatori del pronto soccorso sanitario del 118, sul posto sono presto arrivati i poliziotti del distretto Casilino e della Squadra Mobile di Roma. Gli agenti hanno raggiunto immediatamente il luogo della rissa, ma al loro arrivo tutti coloro che ne avevano preso parte erano già fuggiti. Restano in corso le indagini.