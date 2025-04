video suggerito

Roma Appia Run 2025: orari, strade chiuse e bus deviati domenica 13 aprile La Roma Appia Run torna domenica 13 agosto 2025 con 8mila atleti. Si parte alle 9 da via delle Terme di Caracalla, la novità è il passaggio nelle tombe di San Callisto. Ecco tutte le info su orari, percorso, chiusure stradali e bus deviati.

A cura di Alessia Rabbai

Roma Appia Run (La Presse)

Domenica 13 aprile 2025 è in programma la Roma Appia Run, la manifestazione sportiva podistica alla quale è attesa la partecipazione di circa 8mila iscritti. L'evento giunto alla XXVI edizione, è sold out, ha raggiunto il numero massimo consentito di atleti. La novità principale di quest’anno è che il percorso per la prima volta passerà per le catacombe di San Callisto.

Gli atleti potranno attraversare il sito, uno dei luoghi simbolo della cristianità, in occasione del Giubileo 2025. Questa modifica allungherà il percorso della distanza principale 16,700 chilometri, aggiungendo 9,900 chilometri. Un'altra novità è che la Roma Appia Run 2025 sarà la prima a corrersi sulla via Appia da quando è diventata Patrimonio Mondiale dell'Unesco.

Gli orari della Roma Appia Run: a che ora parte e finisce

La Roma Appia Run in programma domenica 13 aprile inizia alle ore 9.00 da via delle Terme di Caracalla e termina allo stadio Nando Martellini.

Il percorso della Roma Appia Run e l'elenco delle strade

La medaglia del Giubileo della Roma Appia Run

Date le modifiche di percorso la Roma Appia Run sarà strutturata così con i vari percorsi:

La corsa non competitiva di 5 km, per una corsa breve o una passeggiata

parte da viale delle Terme di Caracalla e percorre via di Porta San Sebastiano, viale di Porta Ardeatina, via Cristoforo Colombo (corsia laterale), via Cilicia, via Marco Polo, via Baccelli e Stadio delle Terme di Caracalla. (arrivo).

parte da viale delle Terme di Caracalla e percorre via di Porta San Sebastiano, viale di Porta Ardeatina, via Cristoforo Colombo (corsia laterale), via Cilicia, via Marco Polo, via Baccelli e Stadio delle Terme di Caracalla. (arrivo). La corsa competitiva di 10 km per gli amanti delle medie distanze

parte da viale delle Terme di Caracalla e percorre via di Porta San Sebastiano, via Appia Antica, via Ardeatina, vicolo delle Sette Chiese, Ingresso Catacombe San Callisto, via Appia Antica, viale di Porta Ardeatina, via Cristoforo Colombo(corsia laterale), via Cilicia, via Marco Polo, via Beccari, via Cristoforo Colombo (corsia laterale), via Baccelli, Stadio delle Terme di Caracalla (arrivo).

parte da viale delle Terme di Caracalla e percorre via di Porta San Sebastiano, via Appia Antica, via Ardeatina, vicolo delle Sette Chiese, Ingresso Catacombe San Callisto, via Appia Antica, viale di Porta Ardeatina, via Cristoforo Colombo(corsia laterale), via Cilicia, via Marco Polo, via Beccari, via Cristoforo Colombo (corsia laterale), via Baccelli, Stadio delle Terme di Caracalla (arrivo). La corsa competitiva di 16.7 km per i runner più esperti

parte da viale delle Terme di Caracalla e percorre via di Porta San Sebastiano, via Appia Antica, via Ardeatina, vicolo delle Sette Chiese, Ingresso Catacombe San Callisto, via Appia Antica, via Cecilia Metella, via Appia Pignatelli, via Sant’Urbano, via della Caffarella, via Appia Antica, viale di Porta Ardeatina, via Cristoforo Colombo (corsia laterale), via Cilicia, via Marco Polo, via Beccari, via Cristoforo Colombo (corsia laterale), via Baccelli, Stadio delle Terme di Caracalla (arrivo).

Bus deviati per la Roma Appia Run

In concomitanza con la Roma Appia Run oltre alle chiusure stradali si prevedono anche modifiche alle tratte delle seguenti linee di autobus:

Linea 30 dalle ore 8.00 alle ore 12.30

Direzione piazzale Clodio: da via Cristoforo Colombo, circonvallazione Ostiense, via Girolamo Benzoni, via Pellegrino Matteucci, via Ostiense, piazzale Ostiense, piazza di Porta San Paolo, via Marmorata, normale percorso.

Direzione stazione metro Laurentina: normale percorso.

Linea 118 dalle ore 07.00 alle ore 12.30

Proveniente da Appia/Quintili: da via Appia Pignatelli, via dell’Almone, via Appia Nuova, piazzale Appio, piazza di Porta San Giovani, piazza di San Giovanni in Laterano, via dell'Amba Aradam, via della Navicella, via Claudia, via Celio Vibenna, via di San Gregorio, piazza di Porta Capena, normale itinerario di linea festivo fino a tornare a piazza di Porta Capena, via di San Gregorio, via Celio Vibenna, via Claudia, piazza di Porta Metronia, via dell'Amba Aradam, piazza di San Giovanni in Laterano, piazza di Porta San Giovanni, via Appia Nuova, via dell’Almone, via Appia Pignatelli, normale percorso.

Linea 160 dalle ore 07.00 alle ore 12.30

Direzione piazzale dei Caduti della Montagnola: da via del Circo Massimo, viale Aventino, viale della Piramide Cestia, piazza di Porta San Paolo, piazzale Ostiense, via Marco Polo, via Cristoforo Colombo, normale percorso.

Direzione viale Washington: da via Cristoforo Colombo, circonvallazione Ostiense, via Girolamo Benzoni, via Pellegrino Matteucci, via Ostiense, piazza di Porta San Paolo, viale della Piramide Cestia, piazza Albania, via di Santa Prisca, via delle Terme Deciane, piazzale Ugo La Malfa, via del Circo Massimo, normale percorso.

Linea 628 dalle ore 7.00 alle ore 12.30

Direzione via Cesare Baronio: da viale Aventino altezza piazza di Porta Capena, prosegue per via di San Gregorio, via Celio Vibenna, via Claudia, via della Navicella, piazzale di Porta Metronia, via dell'Amba Aradam, piazza di San Giovanni in Laterano, piazza di Porta San Giovanni, piazzale Appio, via Magna Grecia, piazza Tuscolo, via Gallia, piazzale Metronio, via Pannonia, normale percorso.

Direzione viale Giuseppe Volpi: normale percorso.

Linee 671 dalle ore 8.00 alle ore 12.30

Direzione piazzale Nervi: da largo delle Terme di Caracalla altezza Porta Ardeatina, via Cristoforo Colombo (corsia centrale), circonvallazione Ostiense, normale percorso

Direzione Arco di Travertino: normale percorso.

Linee 714-792

dalle ore 8.00 alle ore 12.30

Direzione piazzale Nervi/Eudes: da largo delle Terme di Caracalla altezza Porta Ardeatina, via Cristoforo Colombo (corsia centrale), circonvallazione Ostiense, normale percorso.

Direzione stazione Termini/Porta San Giovanni: normale percorso.

Sono invece sospese le seguenti fermate durante l'intera duranta della manifestazione sportiva:

70684

70828

70829

70287

70834

82353

82354

78870

78869

76854

82376

70685

70554

70574

70555