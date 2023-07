Studente Lumsa di 21 anni si suicida nelle residenze universitarie Tragedia all’università Lumsa di Roma, dove uno studente di 21 anni si è suicidato, impiccandosi con un lenzuolo. A ritrovarlo un coinquilino.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Uno studente dell'università Lumsa di Roma si è suicidato nelle residenze universitarie di Piazza Adriana. I drammatici fatti sui quali sono in corso le indagini della Procura della Repubblica di Roma si sono verificati nel pomeriggio di domenica 9 luglio. Erano circa le ore 17 quando è stato ritrovato senza vita. Secondo le prime informazioni apprese il giovane si sarebbe impiccato utilizzando un lenzuolo legato alla finestra. Non è chiaro il motivo del gesto estremo e se sia riconducibile ad un trascorso all'interno dell'università, al rapporto con colleghi, professori o con gli studi.

A ritrovare lo studente il coinquilino

A ritrovare lo studente morto in camera è stato il coinquilino, che ha dato subito l'allarme, chiedendo l'intervento urgente dell'ambulanza e delle forze dell'ordine. Arrivata la chiamata al Numero delle Emergenze 112 sul posto è intervenuto il personale sanitario, che lo ha soccorso tentato di rianimarlo, purtroppo non c'è stato nulla da fare per salvargli la vita, il ragazzo era già morto.

Presenti gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato Borgo, che hanno ascoltato il coinquilino, svolto i rilievi scientifici e gli accertamenti del caso. Terminate le verifiche, la salma è stata trasferita all'obitorio del Policlinico Umberto I, dove si trova a disposizione dell'Autorità Giudiziaria e verrà restituita alla famiglia, per lo svolgimento dei funerali. Appresa la notizia l'università, studenti e professori sono rimasti scossi per il drammatico accaduto. Non è la prima volta che uno studente universitario si toglie la vita. Ancora da capire i motivi del gesto.