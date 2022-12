Strade chiuse e bus deviati oggi 31 dicembre a Roma per il concerto di Capodanno 2023 Strade chiuse e bus deviati in vista del concertone di Capodanno 2023 ospitato al Circo Massimo: ecco le vie e le piazze interessate.

A cura di Beatrice Tominic

Manca poco al nuovo anno e a Roma verrà accolto con un grande concerto al Circo Massimo. Ad esibirsi nella splendida cornice di uno dei posti più magici e suggestivi di Roma Elodie, Franco126, Sangiovanni e Madame a cui segue un djset firmato Rds. Ma niente fuochi d'artificio e alcolici: questo è già stato chiarito qualche giorno fa.

Scopriamo adesso come viene invece modificata la viabilità in vista del concertone organizzato per dare l'addio al 2022 e celebrare la venuta del nuovo anno: strade chiuse e bus deviati per il grande evento di stasera. Sono previste l'attivazione straordinaria di metropolitana e ztl, oltre a diverse strade chiuse soprattutto nella zona del Circo Massimo dove viene istituita un'area di sicurezza chiusa e transennata. Alcune linee di autobus, infine, sono deviate.

Le strade chiuse per il concerto di Capodanno al Circo Massimo

Per garantire il massimo della sicurezza, sono state previste chiusure su tutta la zona del Circo Massimo, che diventa un'area di sicurezza chiusa e transennata. Le prime chiusure arrivano alle ore 7 della mattina del 31 dicembre nella vicina via dei Cerchi. L'intera zona viene chiusa e resa inaccessibile. Chiunque voglia prendere parte al concertone di Capodanno può farlo solo dopo i consueti controlli. I varchi di accesso e le relative chiusure al traffico si trovano in:

Leggi anche Annunciato il cast del Concertone di Capodanno 2023 a Roma: ecco chi canterà ai Fori Imperiali

via del Circo Massimo/via Fonte di Fauno;

via dei Cerchi/piazza di Porta Capena;

via della Greca/via Clivo dei Publici;

via dei Cerchi/via San Teodoro;

piazzale Ugo La Malfa/via delle Terme Deciane.

Non si escludono, però, ulteriori chiusure anche in via dell'Ara Massima di Ercole e via di Santa Maria in Cosmedin.

Bus deviati oggi a Roma per il concerto di fine anno

Arrivare al Circo Massimo è semplice: c'è un'apposita fermata della metropolitana della linea B che porta in nome del sito storico. Attenzione, però: qualora si ritenesse necessario, a causa di motivi di ordine pubblico, potrebbe essere chiusa temporaneamente.

Previste, invece, deviazioni di alcuni autobus, delle linee:

30;

44;

51;

81;

83;

85;

87;

118;

160;

170;

628;

715;

716;

781;

C3.

Gli orari di metro, bus e tram il 31 dicembre e 1 gennaio a Roma

Per permettere a tutti e tutte di celebrare l'arrivo dell'anno nuovo, sono stati estesi anche gli orari dei mezzi pubblici, a partire dalla metropolitana. Tutte le linee, A, B e B1 e C, sono attive fino alle ore 2.30. Da quell'ora in poi, invece, sia le metropolitane che la ferrovia MetroMare, ex Roma Lido, sono sostituite dalle linee bus notturne nMA, nMB, nMB1, nMC e nME, in servizio fino alle ore 8 della mattina del primo gennaio. Il servizio, infine, viene potenziato anche grazie all'ausilio di altre linee di bus.