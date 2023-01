Starbucks cerca personale per il nuovo locale in centro a Roma: ecco dove aprirà Starbucks è alla ricerca di personale per un nuovo punto vendita in centro a Roma. Resta ancora segreta la location che ospiterà il locale: tutte le ipotesi.

A cura di Beatrice Tominic

Starbucks arriva a Roma Centro e si è già messo alla ricerca di personale. A comunicarlo Percassi, la stessa impresa che sviluppa franchising in Italia del noto brand di caffè e di altri altrettanto famosi come Nike, Lego e Victoria's Secret. Come scrivono sul sito dell'impresa per trovare personale, la nuova apertura in centro a Roma è ormai dato certo. Più dubbi, invece, sul posto che ospiterà il nuovo locale: sebbene l'azienda Percassi continui a mantenere riserbo sulla questione, le voci si accavallano e il cerchio si stringe attorno a tre luoghi nevralgici del centro romano.

Le posizioni aperte per Starbucks Roma Centro

Store manager, assistant store manager e barista: sono queste le tre posizioni per cui è possibile, ormai da qualche giorno, inviare la propria candidatura se si è intenzionati a lavorare con Starbucks nel locale di prossima apertura. Si tratta del secondo a Roma, dopo quello aperto il 10 aprile scorso all'interno dell'outlet di Castel Romano: mancano quattromesi al primo anniversario dall'apertura, ma come si può vedere dal sito, sono ancora aperte posizioni lavorative anche per chi è interessato ad un ruolo in tempi, probabilmente, più brevi. Per il locale a Castel Romano Starbucks sta ancora cercando un barista, un barista in stage e supporto per sala e cucina.

Dove apre il nuovo locale di Starbucks

Come anticipato, sono molti i nomi che figurano in quello che sembra essere un vero e proprio totoluoghi per scoprire dove sarà la prossima apertura della nota catena con la sirena. Piazza San Silvestro resta uno dei più papabili. Già dal 2020, due anni prima dell'apertura a Castel Romano, sembrava una delle ipotesi possibili e anche adesso, a distanza di tre, potrebbe riconfermarsi la scelta del brand, in una posizione strategica fra vie dello shopping, a due passi da via del Corso e via Condotti e celebri monumenti, da piazza Colonna a Fontana di Trevi. Secondo l'agenzia Dire, si tratterebbe di un grande spazio, con sei vetrine sulla piazza, due laterali e altre cinque dall'altro lato. La stessa agenzia di stampa, però, prevede più di una nuova apertura per il brand durante quest'anno.

La seconda sarebbe rappresentata da un locale nello snodo ferroviario principale di Roma, la stazione Termini: qui la Percassi gestisce altri negozi, fra cui quello di Victoria Secret's. Come prima, anche in questo caso le voci su un punto vendita a Termini si rincorrono da tempo: il progetto, stavolta, sarebbe quello di aprire entro il 2025, anno del Giubileo.

Ma non si esclude che possa avvenire prima. Un terzo locale potrebbe aprire all'interno di un ex negozio di giocattoli fra piazza Venezia e via IV Novembre, mentre sembra lontana l'ipotesi di un negozio all'interno della Galleria Alberto Sordi.