video suggerito

Carlo Cracco arriva a Roma, dove e quando aprirà il ristorante nella Capitale: l’annuncio Attesa per l’apertura a Roma del nuovo ristornate dello chef Carlo Cracco. La sede romana sarà in collaborazione con l’hotel di lusso Corinthia e inaugurerà tra la fine del 2025 e l’inizio del 2026 in piazza del Parlamento. Ignoto il menù ufficiale dello chef stellato, che rileva solo la presenza di piatti romani rivisitati nella sua visione di cucina moderna. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Enza Savarese

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Carlo Cracco arriva anche a Roma. Dopo l'annuncio mesi fa, l'apertura del suo ristorante romano è sempre più imminente e attesa tra la fine del 2025 e l'inizio del 2026. Ancora non è stato svelato nome e menù del locale, ma la location sarà nell'hotel Corinthia, in piazza del Parlamento, ex sede della Banca d'Italia.

Carlo Cracco a Roma: la location del nuovo ristorante romano

A rivelare i primi dettagli del nuovo progetto culinario a Roma è lo stesso Carlo Cracco durante un'intervista per Repubblica. Lo chef stellato non rileva ancora molto, in primis il menù che resta ancora un mistero, ma avrà sicuramente un omaggio alla cucina romana.

Leggi anche Tenta una rapina al ristorante, il proprietario lo chiude nel locale e lo fa arrestare

Si conosce invece la location: sarà nella nuova sede dell'hotel Corinthia. La catena alberghiera di lusso aprirà in piazza del Parlamento, nell'ex sede della Banca d'Italia a campo Marzio. Tra le sessanta suite di lusso e l'area Spa si posiziona anche il nuovo ristorante di Carlo Cracco. Quarantacinque posti a sedere aperti sia agli ospiti dell'albergo, ma anche a chi decide di venire dall'esterno per assaporare una cena a firma dello chef stellato.

L'hotel Corinthia a Roma nell'ex sede della Banca d'Italia

Quando apre il ristorante dello chef stellato nella Capitale

I lavori sono ancora in corso, ma l'apertura di hotel e ristorante di lusso ha una data approssimativa per l'inaugurazione. Secondo il piano aggiornato dei lavori, gli ospiti verranno accolti tra la fine del 2025 e l'inizio del 2026, sfumata quindi l'apertura nella stagione estiva inizialmente auspicata.

Per il menù ufficiale resta il massimo riserbo, Cracco ha per ora rilevato che il locale aprirà anche a colazione per gli ospiti dell'hotel. Tra i piatti ci sarà senza dubbio un omaggio alla cucina romana, ma ancora nulla di ufficiale. Lo chef stellato ha confermato che nel menù ci saranno alcuni dei suoi piatti "signature", ovvero gli storici della cucina di Cracco. Ci si potrebbe aspettare quindi nella carta ufficiale, piatti come l'uovo marinato, il più simbolico della cucina dello chef milanese.