Lunghe file da Starbucks, che ha aperto da pochi giorni a Roma Inaugurato il primo store Starbucks del Lazio all’interno dell’outlet di Castel Romano, circa trenta chilometri a sud della Capitale.

A cura di Enrico Tata

Tantissime persone in fila da Starbucks, che ha aperto da pochissimi giorni un punto vendita, il primo nel Lazio e in provincia di Roma, all'interno dell'outlet di Castel Romano, circa trenta chilometri a sud della Capitale. Come si vede nella fotografia pubblicata su Twitter, nel weekend, il primo di apertura, sono stati tanti i clienti che hanno fatto la fila per entrare all'interno dello store e gustare un caffè o un dolce della celebre catena americana. Nonostante le molte persone in coda, su Twitter l'autore dello scatto rassicura tutti: "Scorre tantissimo, cinque minuti fa stavo venti metri più indietro".

Il negozio Starbucks di Castel Romano è stato inaugurato lo scorso 5 aprile. Sul sito dell'outlet di Castel Romano si legge che "gli spazi del nuovo store manterranno la stessa atmosfera che contraddistingue gli altri punti vendita del brand. Un luogo accogliente e piacevole, in stile contemporaneo, dove trascorrere del tempo, grazie alla connessione wi-fi gratuita, e soprattutto dove poter degustare l’ampia scelta di bevande a base di caffè sostenibili di alta qualità e tè, accompagnati da un’elevata offerta gastronomica adatta a qualsiasi momento della giornata".

Le ricette della nota catena americana sono state perfezionate per il pubblico e il gusto italiani. "I negozi Starbucks – si legge ancora -offrono ai clienti Italiani una vasta gamma di bevande al caffè, dai classici preferiti alle innovazioni audaci, ognuna sapientemente e appassionatamente realizzata a mano da uno dei partner a cui è stata affidata la responsabilità di dare un'esperienza cliente senza pari. L’offerta variegata di bevande a base di caffè dei locali Starbucks in Italia è stata, infatti, sviluppata per soddisfare i gusti dei consumatori italiani".

Una delle principali novità degli store italiani è l'offerta gastronomica, studiata per il gusto italiano, "a partire dalla colazione con un’offerta di fragranti croissant sfornati ogni giorno in store e farciti al momento con una scelta di creme, per poi passare allo Snack Lunch, che prevede una varietà di panini farciti al momento".