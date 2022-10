Starbucks apre alla Galleria Sordi a Roma: cosa c’è di vero All’interno ci saranno 15 negozi (prima del restauro ne erano presenti 27). Ma quali marchi saranno presenti nella nuova Galleria Sordi? Forse anche Starbucks.

A cura di Enrico Tata

Starbucks aprirà un punto vendita all'interno della Galleria Alberto Sordi di Roma, che in questi mesi è sottoposta a un importante intervento di restauro e riqualificazione. Proprio a causa dei lavori Feltrinelli aveva deciso di chiudere definitivamente la libreria che si trovava nella galleria davanti piazza Colonna.

Il restyling della Galleria Sordi

Il 29 settembre è stato presentato il progetto di restauro dello storico salotto romano. Il restyling, ha spiegato l'azienda che si occuperà dei lavori, "punta a restituire all’edificio il suo ruolo di passaggio urbano privilegiato verso il centro storico tra Montecitorio e la fontana di Trevi, contribuendo a far diventare la Galleria un nuovo crocevia del turismo e dello shopping, ma anche un punto d’incontro e di riferimento grazie al mix di funzioni e servizi che metterà a disposizione".

"Faremo di Galleria Alberto Sordi un salotto urbano aperto e fruibile, ripristinando le condizioni originarie dell’edificio, rendendolo più attraente per i cittadini e per i turisti e soddisfacendo le esigenze della clientela. Puntiamo, infatti, a ospitare storici negozi della Capitale e grandi marchi nazionali e internazionali di diverse categorie merceologiche, per dare vita al nuovo punto di riferimento dello shopping romano”, dichiarato Patrick Del Bigio, Amministratore Delegato di Prelios SGR.

Le notizie sull'apertura di Starbucks nella Galleria Sordi

All'interno ci saranno 15 negozi (prima del restauro ne erano presenti 27). Ma quali marchi saranno presenti nella nuova Galleria Sordi? Non c'è nulla di ufficiale, ma secondo quanto appreso dall'agenzia Dire, tra i negozi che potrebbero aprire c'è proprio Starbucks. Dopo la recente apertura all'outlet di Castel Romano, la catena di caffetterie statunitense dovrebbe aprire alla Galleria Sordi e anche alla Stazione Termini. Come detto, per ora non c'è niente di ufficiale. All'interno della nuova galleria dovrebbe esserci anche un super store di Giochi Preziosi, uno store Uniqlo e un punto Rinascente, probabilmente nei locali della ex libreria Feltrinelli.