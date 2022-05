Addio alla storica libreria Feltrinelli nella Galleria Alberto Sordi Nel mese di luglio la sede della Feltrinelli nella Galleria Alberto Sordi chiude per lavori. Forse, però, non riaprirà mai più: al suo posto, potrebbero arrivare nuovi store in altri quartieri romani.

A cura di Beatrice Tominic

Foto dalla pagina Facebook "Galleria Alberto Sordi"

Situata fra piazza del Popolo e piazza Venezia, lungo via del Corso, a pochi passi da piazza San Silvestro e da via del Tritone, per anni la grande sede della libreria Feltrinelli della Galleria Alberto Sordi ha rappresentato un punto di ritrovo indiscusso per lettori, lettrici e appassionati.

Con l'inizio dei lavori di ristrutturazione della storica piazza Colonna, che si trova esattamente davanti all'ingresso della Galleria Alberto Sordi e della libreria, tutti gli esercizi commerciali della zona dovranno chiudere nei primi giorni di luglio. Per la libreria, però, potrebbe essere una chiusura permanente.

La chiusura della libreria

Sebbene dalla sede centrale di Feltrinelli dicano che immaginare il futuro della libreria sia ancora prematuro, come riporta oggi in un articolo il Corriere della Sera, sembra che la fine della grande storica libreria nella Galleria Alberto Sordi sia vicina. La casa editrice avrebbe già iniziato a studiare nuove zone della capitale dove aprire nuovi store, come Centocelle o Monteverde: il centro della città di Roma, soprattutto oggi dopo il periodo della pandemia, sembra prestarsi molto di più alla presenza di negozi di brand di lusso. Di conseguenza la permanenza delle libreria in quella zona inizia ad essere complicata.

Ciò che è certo è che, durante il periodo dei lavori, i dipendenti potranno continuare a svolgere la vita di sempre: "Quando la libreria della Galleria sarà chiusa, non sarà mandato a casa nessuno, ma tutti i nostri librai saranno divisi nelle altre nostre 15 sedi sparse per la capitale", hanno tenuto a specificare dall'azienda.

Le ultime chiusure Feltrinelli

Quella della libreria della Galleria Alberto Sordi non sarebbe la prima chiusura degli ultimi anni per il marchio Feltrinelli: già due anni fa, ad esempio, sono state chiuse la libreria International di via Vittorio Emanuele Orlando e quella di via Giovanni Pierluigi da Palestrina, che si trovava all'angolo con piazza Cavour. Anche un altro famoso brand, quello di Libraccio, ha messo in atto la stessa strategia: la libreria storica di via Nazionale è stata ristrutturata e rilanciata. A questa, però, si sono aggiunte due nuove librerie di quartiere, in via Appia Nuova e in via Chiana.