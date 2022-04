Starbuks all’outlet di Castel Romano: il frappuccino arriva anche a Roma L’oulet di Castel Romano è la location scelta per l’apertura di Starbucks, con il suo frappuccino che arriva per la prima volta a Roma, ma in provincia.

A cura di Alessia Rabbai

Starbuks apre a Roma, o meglio, in provincia, nell'outlet di Castel Romano. La catena di caffè statunitense fondata a Seattle nel 1971 e che ha 28.720 punti vendita in tutto il mondo, approda per la prima volta nella Capitale, oggi l'inaugurazione nella galleria dei negozi. Si tratta di un locale che si estende su un unico piano, con 200 metri quadrati di superficie e ha posti a sedere sia interni che all'aperto. Un ambiente fresco, dall'arredamento semplice e moderno. Ad occuparsi del reclutamento del pesronale è la business company Percassi. Così Starbuks ha scelto la provincia per l'apertura della nuova caffetteria, dove recarsi per gustare il celebre frappuccino e gli snack. La nuova apertura va ad aggiungersi alle già esistenti quindici caffetterie del marchio attualmente presenti in Italia. Inizialmente la notizia che si era diffusa pareva annunciarne l'apertura nell'ex libreria Maraldi, nei pressi del Vaticano, in via Leone IV e alla stazione Termini e a palazzo Marignoli.

Lo scorso febbraio Percassi ha pubblicato l'annuncio per la ricerca di personale in vista della nuova apertura vicino Roma, senza però specificare la location, rispetto alla quale non sono stati forniti inizialmente ulteriori dettagli, né la data di apertura. L'attesa però è terminata: oggi finalmente per la gioia degli amanti della caffetteria americana è svelata. D'ora in avanti si potrà dunque approfittare di un giro per i negozi dell'outlet di Castel Romano, sorseggiando un frappuccino. Sulla pagina Facebook di Starbuks Italia si legge: "Siamo felici di aprire le porte del primo Starbucks Store in provincia di Roma, all’interno del bellissimo outlet di Castel Romano. Quale sarà la prima bevanda che ordinerai?".