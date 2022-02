Starbucks pubblica offerte di lavoro e apre vicino Roma: ecco dove Pubblicate offerte di lavoro in vista dell’apertura di una caffetteria Starbucks in provincia di Roma: ecco dove.

A cura di Enrico Tata

Il gruppo Percassi, che si occupa della gestione e dell'apertura dei punti Starbucks in Italia, ha pubblicato alcune offerte di lavoro per un nuovo negozio della famosa catena di caffè statunitense. Non è specificato alcun indirizzo a Roma e non è chiaro se prima o poi aprirà anche una caffetteria in centro città, ma quello che appare certo, fa notare la Repubblica, è che presto aprirà un punto vendita in provincia di Roma.

Dove aprirà il nuovo Starbucks in provincia di Roma

Ebbene, stando a quanto si legge sul sito di Percassi, si sta cercando uno store manager, un asistant store manager e diversi baristi per un punto vendita Starbucks che aprirà all'interno dell'outlet di Castel Romano. L'annuncio per baristi è stato pubblicato lo scorso 21 gennaio. La data di apertura, invece, non è stata ancora comunicata.

Questa nello specifico è l'offerta di lavoro:

Cosa ti offriamo?

– Un importante percorso di training on the job per lo sviluppo delle tue competenze per crescere insieme sia in Starbucks® che in tutti i brand PERCASSI

– Bonus basato sulle performance dello store

– Orario flessibile, con un contratto part time in un'azienda dinamica e in crescita. Chi stiamo cercando?

– Una persona dinamica che adori lavorare in un team affiatato ed entusiasta

– Una persona curiosa e con tanta passione, orientata al cliente che soprattutto adori il caffè

– Una buona conoscenza della lingua inglese (la conoscenza di altre lingue è considerata un plus).

Starbucks aprirà anche in centro a Roma?

Aprirà anche una caffetteria Starbucks in centro a Roma? Non si sa. La Repubblica ha contattato Starbucks, ma non c'è stata alcuna risposta in tal senso: "Starbucks, in collaborazione con Percassi, è sempre alla ricerca di nuove location e opportunità per portare la Starbucks Experience a quanti più clienti in Italia. Vi faremo sapere quando avremo piani più specifici da condividere sulle nostre future opportunità a Roma".

L'ultima notizia su un'eventuale apertura romana è datata settembre 2020, prima cioè della pandemia da coronavirus. Due anni fa, riportavano le agenzie di stampa, Starbucks aveva deciso di apre un punto vendita in piazza San Silvestro, vicino via del Corso, tra piazza Colonna e Fontana di Trevi.