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Spray al peperoncino nella metro A di Roma: insulta e aggredisce borseggiatrice spruzzandoglielo in faccia

Un passeggero ha insultato e aggredito una presunta borseggiatrice, spruzzandole dello spray al peperoncino in faccia nella metropolitana A di Roma. Nel primo pomeriggio un giovane ha spruzzato dello spray urticante dopo aver discusso con un uomo.
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A cura di Alessia Rabbai
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Giornata di spray al peperonicino nella metropolitana linea A di Roma, con due distinti episodi. Poco prima delle ore 19 di oggi, venerdì 19 giugno, un passeggero ha raccontato a Fanpage.it di aver assistito a un'aggressione da parte di un passeggero, nei confronti di una presunta borseggiatrice e di un ragazzo che era con lei.

Il racconto di un passeggero: "Ragazza aggredita e insultata"

"Stavo tornando a casa da lavoro, ero a bordo della metro A in direzione del capolinea Battistini, quando un uomo è entrato nel vagone, rincorrendo una presunta borseggiatrice, spruzzandole in faccia una bomboletta contenente presumibilmente dello spray al peperonicino. La giovane e il suo amico sono scappati" ha spiegato l'utente. Subito dopo i viaggiatori hanno cominciato a tossire a causa della sostanza urticante. L'altro episodio è avvenuto sempre nella metro A, nel primo pomeriggio di oggi, quando un ragazzo ha discusso con un uomo e ha spruzzato dello spary al peperoncino.

Spray urticante in metro dopo una lite

Nel primo pomeriggio invece, sempre sulla metro A di Roma c'è stato un tafferuglio a bordo di un treno che viaggiava tra le stazioni di Flaminio e Spagna. A bordo di una vettura secondo quanto ricostruito ci sarebbe stata una lite tra passeggeri, pare tra un giovane e un uomo. Sarebbe stato il ragazzo a spruzzare lo sray urticante a bordo del convoglio. Il treno si è fermato e è ripartito poco dopo tempo.

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