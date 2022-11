Sperona una macchina sulla Migliaia 45 e la butta fuori strada: morta una donna, caccia al pirata A morire è stata la 75enne Elda Caiola. Alla guida dell’auto finita fuori strada il marito, ricoverato in gravi condizioni. Chi li ha tamponati è fuggito senza prestare soccorso.

A cura di Natascia Grbic

Caccia a un'auto pirata che ieri ha tamponato una macchina facendola finire fuori strada sulla Migliara 45, in provincia di Latina. Nell'impatto è morta una donna di 75 anni, Elda Caiola, che stava viaggiando in auto al posto del passeggero. Alla guida della Mercedes Classe A speronata dallo sconosciuto pirata della strada c'era il marito, rimasto gravemente ferito e ora ricoverato in serie condizioni in ospedale.

Sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia Locale di Latina, che hanno da subito avviato le indagini per cercare di capire cos'è successo. La dinamica è ancora in fase di ricostruzione da parte dei vigili urbani, che stanno visionando le telecamere di sorveglianza per risalire al modello dell'auto che ha speronato la vettura dei due anziani, facendoli finire fuori strada. Se l'uomo sarà identificato rischia di essere accusato di omicidio stradale e omissione di soccorso, dato che subito dopo l'incidente si è dato alla fuga.

Un uomo investito e ucciso su via Palombarese

Ieri sulle strade del Lazio un altro uomo è morto a causa di un incidente stradale. Si tratta di un cinquantenne investito mentre camminava su via Palombarese da un uomo di 76 anni alla guida di una Citroen. Per la vittima non c'è stato nulla da fare. In questo caso il guidatore si è fermato per prestare soccorso all'uomo, chiamando il 118, che però intervenuto sul posto non ha potuto fare altro che constatarne il decesso.

Sull'incidente indagano i carabinieri di Mentana. Il 76enne è risultato negativo ai test per verificare la presenza nel sangue di alcol e droga. La sua auto è stata sequestrata, come da prassi, per condurre altri accertamenti.