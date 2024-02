Sparò ai ladri mentre scappavano uccidendone uno, avvocato in carcere: deve scontare undici anni Francesco Palumbo è stato portato in carcere dopo che la Cassazione ha reso la sentenza definitiva. L’uomo, che ha ucciso Domenico Bardi, deve scontare undici anni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Natascia Grbic

Francesco Palumbo, l'avvocato di Latina condannato in via definitiva per l'omicidio di Domenico Bardi e il tentato omicidio di Salvatore Quindici, è stato portato in carcere per scontare la condanna a undici anni di reclusione. In seguito alla sentenza definitiva del 24 novembre, il 4 dicembre la procura aveva emesso un mandato di arresto per l'uomo, che non era stato possibile eseguire perché ricoverato all'ospedale Santa Maria Goretti di Latina. I suoi legali, Tommaso Pietrocarlo e Leone Zeppieri, avevano chiesto gli arresti domiciliari in una casa di cura, rifiutati dal tribunale di sorveglianza. Palumbo è stato così portato nel carcere di Velletri.

I fatti risalgono al 2017. Due ladri si erano introdotti nell'abitazione dei genitori di Palumbo, avvertito tramite un messaggio dai sistemi di sicurezza dell'abitazione. Appena arrivato sul posto, l'uomo ha estratto la pistola, mostrandola a Bardi e Quindici, e dicendo che avrebbe chiamato la polizia. Palumbo ha poi riferito al giudice di aver sparato perché preso dal panico, chiedendo la legittima difesa. Bardi però, è stato ucciso con un colpo alle spalle mentre scappava dall'abitazione.

"Se è giusto quello che gli è successo? Se ha fatto bene a sparargli? – aveva dichiarato a Fanpage.it il fratello di Bardi – Mio fratello ha fatto un sbaglio, lui avrebbe potuto chiamare la polizia. Io da cittadino italiano avrei chiamato la polizia perché penso che se c'è un'istituzione del genere è perché dovrebbe aiutarci". "Non possiamo farci giustizia da soli. Qua non esiste la pena di morte giusto? Ha sparato a una persona, secondo me a sangue freddo".