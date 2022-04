Spara e uccide il ladro: avvocato condannato a 14 anni di reclusione Nel 2017 ha sparato e ha ucciso un ladro che si era introdotto nella casa dei genitori: oggi è stato condannato a 14 anni di reclusione.

A cura di Beatrice Tominic

È arrivata dopo cinque anni la condanna per l'avvocato di Latina Francesco Palumbo per aver ucciso un ladro, Domenico Bardi, nel 2017 che stava derubando la casa dei suoi genitori.

L'avvocato è stato condannato a 14 anni di reclusione: a questi, però, vanno aggiunti anche 300mila euro in contanti e un appartamento versati alle parti offese come risarcimento. Le motivazioni arriveranno solo fra 90 giorni, nel frattempo appare già scontato il ricorso in appello.

La sentenza

Nella requisitoria, la pm Simona Gentile aveva chiesto 12 anni a cui, però, i legali dell'imputato si erano opposti richiedendo l'assoluzione, trattando il gesto come una legittima difesa.

Più di quattro ore dopo, passate in camera di consiglio, la Corte d’Assise del Tribunale di Latina, ha invece riconosciuto la colpevolezza dell'avvocato pontino, non presente in aula al momento della lettura della sentenza: secondo il medico legale, infatti, Bardi è morto per un'insufficienza cardio-circolatoria a causa dello sparo.

Il furto

Domenico Bardi, 46enne di Napoli, si era infiltrato verso le 17.30 del 15 ottobre 2017, nella casa di via Palermo, nel capoluogo pontino, con altri due complici ma l'avvocato era stato prontamente avvisato tramite un sms dai sistemi di sicurezza dell'abitazione. Una volta arrivato sul posto, aveva utilizzato la pistola per allontanare i ladri, mostrandola dicendo che avrebbe chiamato la polizia. Poi, però, secondo quanto dichiarato dall'avvocato in un primo momento, si sarebbe trovato "in preda al panico" dopo aver visto uno dei ladri mettersi una mano in tasca e ha sparato, colpendone uno alle spalle, Domenico Bardi, mentre erano già in fuga.