Spari contro una Mercedes a Tor Bella Monaca: illese le 4 persone a bordo Tragedia sfiorata a Tor Bella Monaca: cinque colpi di pistola sono stati sparati contro una Mercedes con a bordo quattro persone, rimaste fortunatamente illese. Sul posto, per indagare sul caso, gli agenti della Polizia Scientifica e della Squadra Mobile, che stanno cercando di fare luce sull’accaduto.

A cura di Natascia Grbic

Paura ieri sera a Tor Bella Monaca. Ignoti hanno sparato contro una Mercedes bianca con a bordo quattro persone, rimaste fortunatamente illese. Cinque i bossoli trovati a terra dagli agenti della Polizia Scientifica e della Squadra Mobile, che ora indagano sull'accaduto. Al momento non si sa chi sia stato a sparare e perché lo abbia fatto: gli agenti stanno cercando di ricostruire la dinamica e ascolteranno anche le persone a bordo dell'auto per cercare di capire se hanno visto chi ha sparato. Un episodio, quello avvenuto ieri sera, che poteva finire in tragedia. Solo per un caso fortuito le persone a bordo della Mercedes non sono rimaste ferite dai proiettili. Gli agenti ascolteranno molto probabilmente eventuali testimoni, oltre a visionare le telecamere di sorveglianza presenti nella zona, in modo da dare un nome e un volto alla mano che ieri sera ha sparato contro l'auto. Un errore? Un avvertimento? Saranno le indagini a chiarire gli aspetti di questa vicenda.

A settembre spari contro due 22enni

Non è la prima volta questa che si spara a Tor Bella Monaca. A settembre due ragazzi furono feriti in pieno giorno in via dell'Archeologia da alcune persone a bordo di un'auto che sono poi scappate, facendo perdere le loro tracce. Sul posto, allertati dagli abitanti della zona, polizia e carabinieri, che si sono messi subito sulle tracce degli aggressori. I due giovani, entrambi 22enni, erano stati portati d'urgenza in ospedale, uno al nosocomio di Tor Vergata, l'altro al Casilino, entrambi in condizioni gravissime. Uno era stato ferito alla spalla, l'altro versava in condizioni più gravi ed era stato colpito all'addome.