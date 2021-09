Spari in pieno giorno a Tor Bella Monaca: feriti due ragazzi in strada, sono gravi Sul posto polizia e carabinieri, che stanno cercando di catturare gli aggressori, fuggiti a bordo di un’auto. Al momento non sono stati ancora rintracciati: subito dopo aver ferito i due giovani, portati d’urgenza in ospedale, si sono dati alla fuga facendo – almeno momentaneamente – perdere le proprie tracce.

A cura di Natascia Grbic

Due ragazzi sono stati feriti a colpi d'arma da fuoco oggi a Tor Bella Monaca. L'episodio è avvenuto oggi, mercoledì 8 settembre, poco dopo le 14 in via dell'Archeologia. Secondo le prime informazioni, sembra che a sparare siano state alcune persone da dentro una macchina in corsa, scappate subito dopo. Sul posto, allertati dagli abitanti della zona, polizia e carabinieri, che al momento stanno cercando gli aggressori. I due giovani sono stati portati d'urgenza in ospedale, uno al nosocomio di Tor Vergata, l'altro al Casilino. Le loro condizioni sono molto serie, ma non è noto se siano in pericolo di vita o meno.

Spari a Tor Bella Monaca, è caccia all'uomo

Ed è caccia all'uomo non solo nel quartiere di Tor Bella Monaca, ma anche nelle zone limitrofe. Le indagini sono state affidate ai carabinieri della compagnia di Frascati, che stanno battendo la zona palmo a palmo per trovare chi ha sparato. Al vaglio le telecamere di sorveglianza presenti nella zona, per vedere se tramite le immagini si riesca a risalire agli aggressori e soprattutto al tipo di macchina usata per l'agguato.

L'aggressione in via dell'Archeologia

Diversi i colpi esplosi contro i due ragazzi, ma al momento è ignoto il movente dell'aggressione, avvenuta in una delle vie principali di spaccio di Roma. Via dell'Archeologia è una strada da tempo nota alle cronache per l'alta presenza di pusher e il via vai di acquirenti. Non è chiaro se il movente dell'aggressione sia da ricercare in quest'ambiente, o se il fatto che i due siano stati feriti in via dell'Archeologia sia solo un caso. I carabinieri indagano a 360 gradi, al momento nessuna pista è esclusa.