Spari all’Eur durante la serata in discoteca, il Fiesta chiude: revocata la licenza dalla Questura

I sigilli davanti all’ingresso del Fiesta.

Il Fiesta chiude. A ordinarlo è stata la Questura dopo che nella nottata di giovedì scorso un buttafuori è stato colpito da uno sparo alla testa. La risposta della polizia è scattata immediatamente: il locale resterà chiuso definitivamente su ordine del Questore al termini di serrati accertamenti.

Perché il Fiesta è chiuso: revocata la licenza dalla Questura

Secondo quanto spiegato dalle forze dell'ordine dall'apertura del locale, due mesi fa, sono state numerose le segnalazioni di episodi violenti e di liti degenerate in risse in cui sono rimasti coinvolti i clienti. In nessuna di queste circostanze, secondo quanto risulta agli agenti, il proprietario del locale o il personale addetto alla sicurezza avrebbe segnalato l’accaduto delle forze dell'ordine il cui intervento sarebbe stato richiesto, invece, dai residenti della zona.

Gli spari giovedì scorso al Fiesta: buttafuori ferito alla testa, fermato un uomo

L'apice è stato raggiunto nella notte fra giovedì e venerdì scorsi, quando un buttafuori del noto locale dell'Eur è stato raggiunto da un colpo di arma da fuoco alla testa. Al termine di serrate indagini, nella giornata di ieri, è scattato il fermo per il complice dell'uomo che ha tentato ad uccidere l'addetto alla sicurezza della discoteca. Secondo quanto emerso dagli accertamenti degli inquirenti, l'uomo, fermato dagli agenti della Squadra Mobile e del IX Distretto Esposizione, il sessantaduenne B.N., si trovava alla guida dell'automobile da cui sarebbero stati esplosi i colpi, poi scappata a forte velocità.

A sparare sarebbe stato un cliente del locale che era stato invitato ad allontanarsi dalla discoteca. Già lo scorso 8 giugno, però, al termine di una lite nel locale un uomo è stato aggredito con una coltellate. In quell'occasione la polizia aveva sospeso l'attività per 10 giorni.

La revoca della licenza: il Fiesta chiude

Una volta ricostruita la serie di episodi violenti, il Questore di Roma ha disposto la definitiva chiusura del locale. La revoca della licenza è stata notificata questa mattina al proprietario dagli agenti del IX Distretto Esposizione. Nelle prossime ore, in particolare nelle fasce orarie serali e notturne, l’area sarà presidiata dagli agenti.